Acht onvoldoendes bij Feyenoord; De Jong en Ziyech blinken uit

Ajax plaatste zich woensdagavond in het hol van de leeuw voor de finale van de TOTO KNVB Beker. Het elftal van trainer Erik ten Hag won in De Kuip dankzij doelpunten van Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek van Feyenoord (0-3) en blijft zo actief op drie fronten. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van beide clubs met een rapportcijfer.

Cijfers Feyenoord

Kenneth Vermeer: 5

Aan de eerste twee Ajax-doelpunten kon Vermeer vrij weinig doen, maar bij de 0-3 van Van de Beek zag de doelman er niet goed uit. Vermeer redde in de slotfase nog wel goed op een knal van Kasper Dolberg.

Jeremiah St. Juste: 6,5

St. Juste stond tegenover David Neres en kende in de eerste helft weinig problemen met de Braziliaan. Hij was in de negende minuut bijna goed voor een assist: na goed doorzetten van de rechtsback miste Van Persie een grote kans. In de tweede helft stond St. Juste opnieuw aan de basis van een goede kans voor Feyenoord: ditmaal miste Larsson.

Cuco Martina: 5,5

Martina maakte in de eerste helft een stabiele indruk. Met de huurling van Everton lijkt Feyenoord een prima verdediger in huis gehaald te hebben, al is nog niet helemaal duidelijk wie van de overige verdedigers het meest complementair is aan hem.

Jan-Arie van der Heijden: 5

Van der Heijden maakte een druistige indruk en moest in de eerste helft aan de noodrem trekken, toen Van de Beek dreigde te ontsnappen. Bij de tegendoelpunten speelde hij geen negatieve hoofdrol, al had hij het Ziyech wellicht wat lastiger kunnen maken bij het derde doelpunt van Ajax.

Calvin Verdonk: 4

Verdonk had in balbezit geen directe tegenstander, maar deed veel te weinig met de ruimte die hem werd geboden. De linksback schutterde kort na rust bij de 0-2 van Tagliafico en werd zeventien minuten voor tijd uiteindelijk uit zijn sportieve lijden verlost.

Jordy Clasie: 4,5

Clasie wist zijn uitstekende optreden van afgelopen weekend tegen PSV (1-1) geen goed vervolg te geven. De controleur wist het duel geen moment naar zich toe te trekken en leed opvallend veel balverlies: alleen in de eerste helft verspilde hij het leder al negen keer.

Jens Toornstra: 4,5

Toornstra kreeg twee grote kansen, verdeeld over beide helften. Zijn techniek liet hem echter in beide gevallen in de steek. In balbezit was Toornstra pover: samen met Robin van Persie noteerde hij de laagste passnauwkeurigheid van alle Feyenoorders (68,8%).

Tonny Vilhena: 5

De normaal zo energieke middenvelder kwam er nauwelijks aan te pas. Vilhena had in de eerste helft nog wel een goede pass in huis op Toornstra, maar wist verder zijn stempel niet op het spel van Feyenoord te drukken.



Steven Berghuis: 5

Berghuis maakte in de eerste helft een bedrijvige indruk, maar zakte in de tweede helft ver weg. Geen enkele Feyenoorder verloor de bal vaker dan Berghuis (22 keer in totaal). Hij ontving in de slotfase ook nog een gele kaart na een grove tackle.

Robin van Persie: 6

Van Persie keerde bij Feyenoord terug in de basiself, nadat hij zijn plek in de spits afgelopen weekeinde tegen PSV (1-1) nog moest afstaan aan Nicolai Jörgensen. De routinier stak Larsson al vroeg in de wedstrijd weg met een weergaloze pass, maar de Zweed faalde oog in oog met Onana. Kort erna miste hij een goede kans na goed doorzetten van St. Juste. Van Persie kwam gaandeweg steeds minder voor in het spel en werd direct na de 0-3 van Van de Beek afgelost door Jörgensen.

Sam Larsson 5

Larsson was directe tegenstander Mazraoui in de openingsfase te snel af, maar faalde alleen voor Onana in de afronding. Na een hoopgevend begin gaf de Zweedse buitenspeler niet meer thuis en moest hij toezien hoe Mazraoui eenvoudig op de been bleef.





Cijfers Ajax

André Onana: 7

De doelman uit Kameroen werd nauwelijks getest door Feyenoord en kreeg eigenlijk geen enkele kans om zich te onderscheiden. In balbezit was Onana een baken van rust.

Noussair Mazraoui: 6,5

Mazraoui was Larsson in de openingsfase even kwijt, maar had in het restant van de wedstrijd weinig meer te duchten van de buitenspeler van Feyenoord. De international van Marokko was aanvallend niet zo dominant als normaal, maar creëerde nog wel twee kansen.

Matthijs de Ligt: 7,5

De Ligt vocht fraaie duels uit met Van Persie. De verdediger kreeg gaandeweg de eerste helft meer grip op de aanvalsleider van Feyenoord en was op slag van rust met een ziedende kopbal verantwoordelijk voor de 0-1. In de tweede helft had De Ligt weinig te duchten van Van Persie en ook diens vervanger Jörgensen kon de jonge verdediger niet aan het wankelen brengen.

Daley Blind: 6,5

Blind kende naast De Ligt een probleemloze avond. De linkspoot werd verdedigend nauwelijks getest en was in balbezit een stabiele factor.

Nicolás Tagliafico: 7

Tagliafico speelde als gewoonlijk een zeer solide wedstrijd. De Argentijnse linksback wist zijn stempel in de eerste helft niet op het aanvalsspel van Ajax te drukken, maar was kort na rust wel het goudhaantje, door de 0-2 binnen te schieten.

Lasse Schöne: 6,5

Schöne speelde zijn 270ste wedstrijd voor Ajax: geen enkele buitenlander speelde meer wedstrijden voor de Amsterdamse club. De Deen was balvast en speelde uiteindelijk een degelijke wedstrijd.

Frenkie de Jong: 8

De Jong draaide de duimschroeven in de tweede helft aan. Hij heerste op het middenveld en was ook in verdedigend opzicht goud waard voor Ajax. De Jong verstuurde van alle startende Ajacieden de meeste passes (67) en noteerde ook de hoogste passnauwkeurigheid (91%).

Donny van de Beek: 6,5

Tot zijn doelpunt in minuut 65 was Van de Beek vrijwel onzichtbaar. Zijn aandeel in het positiespel van Ajax is nihil, maar Van de Beek zorgde er wel voor dat het elftal van Ten Hag een simpel laatste halfuur kon afwerken.

Hakim Ziyech: 8

Ziyech is een apart geval. De middenvelder grossierde in balverlies, maar was in de eerste helft betrokken bij letterlijk alle gevaarlijke momenten van Ajax. Hij had een fraaie voorzet in huis op Mazraoui, raakte zelf de paal en verzorgde uiteindelijk uit een hoekschop de assist bij de 0-1 van De Ligt. In de tweede helft bereidde hij op schitterende wijze de 0-3 voor. Job done.

David Neres: 6

Nadat Neres in de eerste helft vrijwel onzichtbaar was, kroop hij na rust wat meer uit zijn schulp. Hij had een aandeel in de 0-3 van Van de Beek.

Dusan Tadic: 6

Tadic begon in de punt van de aanval en hield Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar daarmee op de bank. Hij was minder balvast dan begin deze maand in het Champions League-duel met Real Madrid, maar was wel belangrijk bij de 0-3 van Van de Beek.