Van Dijk: ‘Ik was een trage rechtsback, niet goed genoeg om centraal te spelen’

Virgil van Dijk speelt sinds januari 2018 in het shirt van Liverpool. The Reds telden een jaar geleden 84 miljoen euro neer om de 27-jarige verdediger los te weken bij Southampton. Van Dijk had een halfjaar eerder al de mogelijkheid om te vertrekken, maar the Saints weigerden op dat moment mee te werken aan een transfer.

“Na het einde van de transferwindow heb ik een knop omgezet en heb ik alles gegeven voor Southampton. Ik was blij dat ik kon spelen, omdat ik acht maanden geblesseerd was geweest. Door alles wat er in de zomer gebeurde, gingen mensen aan mij twijfelen. Dat maakte mij niet zoveel uit, want ik gaf alles op de training en in de wedstrijden. In december kreeg ik een belletje dat ze eruit waren, waardoor ik met Liverpool kon gaan praten. Daar was ik enorm blij mee”, vertelt Van Dijk in gesprek met de BBC.

“In 2017 ging ik in Cardiff naar de Champions League-finale tussen Real Madrid en Juventus, waar ik de nodige Liverpool-fans tegenkwam. Zij zeiden tegen mij dat ik bij de club moest tekenen, dat was een mooi en respectvol gebaar”, zo gaat de centrumverdediger verder. Van Dijk speelde in de jeugdopleiding van Willem II, alvorens FC Groningen hem in 2010 overnam. Rond zijn zeventiende verjaardag groeide hij in korte tijd zeventien centimeter. “Door de groei had ik de nodige problemen met mijn knie. Ik had zoveel problemen, dat ik op gegeven moment zes weken heb moeten revalideren met de fysio.”

“Daarna begon ik goed te spelen. Op mijn zestiende was ik nog een trage rechtsback, die niet goed genoeg was om in het centrum te spelen. Ik blonk nooit uit, tot ik in de Onder-19 kwam te spelen en aanvoerder werd. Alles werd daarna veel beter, het is allemaal snel gegaan”, stelt Van Dijk. “Bij FC Groningen ging mijn eerste salaris op aan rijlessen. Voordat ik mijn eerste contract tekende, werkte ik als afwasser in een restaurant in Breda. Ik werkte daar twee dagen in de week en verdiende ongeveer 350 euro per maand.”

In 2012 kreeg Van Dijk te maken met een acute blindedarmontsteking, waaraan hij met spoed geopereerd werd. “Ik lag dertien nachten in het ziekenhuis. Op dat moment zat ik in mijn beste periode bij FC Groningen. De wedstrijd tegen Heerenveen stond voor de deur, maar ik voelde me ziek. Ik at niet altijd even gezond, dat was mijn fout. De twee weken voordat ik geopereerd werd, waren heel erg zwaar. Daarna was misschien nog wel zwaarder, ik was in shock. Op gegeven moment zette ik de televisie aan, daar was een nummer van Coldplay te zien en te horen: Viva la Vida. Als ik dat nummer nu hoor, denk ik terug aan de zware momenten.”

“Ik kon tien dagen lang helemaal niets, niet eens lopen. Toen ik voor het eerst liep, kwam ik tien meter ver en was ik helemaal buiten adem. Na een maand kon ik weer gaan trainen, waardoor ik mijn spierkracht terugkreeg en uiteindelijk een transfer naar Celtic verdiende”, vertelt Van Dijk. “Ik hoop uiteindelijk herinnerd te worden als een Liverpool-legende. Ik wil hier fantastische dingen bereiken en we hebben momenteel alles in huis om dat te bereiken. Wanneer je voor deze club speelt, ben je altijd welkom als onderdeel van de familie. Dat is een van de redenen dat ik dolgraag voor Liverpool wilde spelen.”