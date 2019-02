De Boer en Schildkamp zien drieklapper Ajax voor 50 miljoen euro niet zitten

AZ voelt er weinig voor om spelers te verkopen aan Ajax en PSV, maar Willem Vissers vraagt zich af wat er gebeurt als de Amsterdammers zich met tientallen miljoenen euro's melden in Alkmaar. De journalist van De Volkskrant stelt bij FOX Sports dat Oussama Idrissi, Calvin Stengs én Adam Maher welkome versterkingen zouden zijn voor Ajax.

"Ajax kan zeggen: 'Hier is een zak met vijftig miljoen en dan willen wij Idrissi, Stengs en eigenlijk ook Maher wel hebben.' Dat zou ik namelijk doen als ik Ajax was", aldus Vissers, die eraan toevoegt dat Maher 'opgeleefd' is en dit seizoen 'echt goed' speelt. Ronald de Boer ziet de komst van de middenvelder bij Ajax echter niet zitten. "Ik denk dat Maher gewoon lekker bij AZ moet blijven."

Commentator Vincent Schildkamp heeft eveneens zijn bedenkingen bij het plan van Vissers. "Ajax scout toch op overwintering in de Champions League?", vraagt hij hardop. "Van Stengs en Idrissi kun je toch niet zeggen dat ze dat niveau aankunnen? Ik denk dat het niet reëel is. Ajax zet hoger in en gaat bijvoorbeeld in de Premier League winkelen."

Diezelfde Schildkamp gaf anderhalve week geleden bij FOX Sports nog aan dat AZ geen spelers wil verkopen aan de top twee. Hij sprak rond een tv-uitzending met technisch directeur Max Huiberts van AZ. "Huiberts was heel stellig en herhaalde het een keer of drie: 'Wij zijn in principe niet meer van plan om spelers aan Ajax of PSV te verkopen.' Dat is de enige manier om het gat naar die clubs nog eens te dichten als ze die ambitie hebben en die moeten ze hebben."