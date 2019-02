‘NAC Breda ziet Van Hooijdonk vertrekken en richt pijlen op Allach’

Mohammed Allach is nadrukkelijk bij NAC Breda in beeld voor de functie van technisch directeur. De raad van commissarissen voerde de afgelopen tijd al gesprekken met de topkandidaat, zo meldt BN DeStem zaterdag. Allach moet in Breda de definitieve opvolger worden van de vorig jaar ontslagen Hans Smulders. Pierre van Hooijdonk verlaat NAC alweer en met zijn vertrek houdt het technisch hart op met bestaan.

Van Hooijdonk vormde na het ontslag van Smulders samen met hoofdtrainer Mitchell van der Gaag en manager jeugdopleiding Tim Gillissen het technisch hart. Van Hooijdonk haalde in de winterstop vijf nieuwe spelers naar het Rat Verlegh Stadion. Volgens het regionale dagblad houdt hij zich nu niet meer bezig met het sportieve beleid van NAC. Hij zou tevens niet de ambitie hebben om in de nabije toekomst in welke functie dan ook aan de slag te gaan bij de hekkensluiter van de Eredivisie. Pi-Air wil zich richten op zijn werk als voetbalanalist bij de NOS.

NAC zit nog altijd zonder een nieuwe algemeen én technisch directeur. Met Henri van der Aat leek NAC beet te hebben, maar hij zegde op het laatste moment af voor de functie van technisch directeur. Rvc-voorzitter Joost Gielen ontkende onlangs nog dat Allach een voorname kandidaat is om de rol van technisch directeur op zich te nemen, maar er zijn wel degelijk gesprekken gevoerd met de voormaligt ‘td’ van Vitesse en Maccabi Haifa. Gilissen zou de functie graag zelf willen bekleden, maar hij wordt binnen NAC nog te licht bevonden.