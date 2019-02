Van Bommel ziet gat met Ajax groeien: ‘Zo kun je er ook naar kijken hè?’

Mark van Bommel denkt dat PSV momenteel verder is dan vóór de winterstop. De koploper van de Eredivisie kwam teleurstellend uit de onderbreking, met een gelijkspel tegen FC Emmen (2-2), en vorige week werd met diezelfde cijfers geremiseerd op bezoek bij FC Utrecht. Tussendoor won PSV wel van FC Groningen (2-1) en Fortuna Sittard (5-0). Zaterdag gaan de Eindhovenaren op bezoek bij sc Heerenveen.

"In mijn ogen spelen we beter dan voor de winterstop", stelt Van Bommel vrijdag op de wekelijkse persconferentie. Hij voegt eraan toe dat het 'in fases' lijkt dat de tegenstanders beter meekomen tegen PSV dan voor de winterstop het geval was. "Maar als je naar de statistieken kijkt en als ik afga op mijn gevoel, spelen we echt beter. Wat wij aan punten hebben behaald voor de winterstop was uitzonderlijk, dat mag je niet als basis nemen."

Van Bommel neemt de wedstrijd tegen Utrecht als voorbeeld. PSV maakte in Stadion Galgenwaard een 2-0 achterstand goed; Luuk de Jong bepaalde vier minuten voor tijd de eindstand. 'Voor het oog' leek het alsof PSV er niet doorheen kwam, zo geeft Van Bommel toe. "Dan moet je oplossingen verzinnen en dat vraagt geduld. Op het juiste moment de juiste keuzes maken en de goede ruimtes aanvallen. Als je twee keer gelijkspeelt, lijkt het minder. Het tegendeel is echter waar."

"We staan nu zes punten voor, vier wedstrijden geleden waren het er twee. Zo kun je er ook naar kijken hè?", aldus de oefenmeester , die in Friesland de langer geblesseerden Ryan Thomas en Yanick van Osch mist. Maximiliano Romero keert dinsdag terug van het Zuid-Amerikaans kampioenschap Onder-20. In Friesland wacht voor Van Bommel wel ene weerzien met PSV-huurling Sam Lammers, die het 'heel goed' doet. "Ik vind het ook goed dat hij die stap heeft gemaakt. Hij komt van de zomer beter terug."