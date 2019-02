Solskjaer: ‘Ze zijn niet zomaar een van de favorieten om dit toernooi te winnen’

Manchester United leed dinsdagavond zijn eerste nederlaag onder het bewind van Ole Gunnar Solskjaer. The Red Devils gingen in eigen stadion met 0-2 onderuit tegen Paris Saint-Germain, door doelpunten van Presnel Kimpembe en Kylian Mbappé. Solskjaer erkent na afloop dat les Parisiens een maatje te groot waren voor zijn ploeg.

“We haalden hier niet ons niveau. Bovendien was dit een treetje hoger dan de ploegen waar we de laatste tijd tegen gespeeld hebben. We hebben een uitstekende reeks achter de rug, waren in een goede vorm in aanloop naar deze wedstrijd. Paris Saint-Germain is niet zomaar een van de favorieten om de Champions League te winnen. Dit is het niveau dat we moeten nastreven bij Manchester United”, zo tekent Sky Sports op uit de mond van Solskjaer tijdens de persconferentie na afloop van het duel.

De voorgaande 34 ploegen die in de Champions League hun heenwedstrijd in eigen stadion met twee of meer doelpunten verschil verloren, slaagden er niet in om alsnog de volgende ronde te halen. Toch heeft Solskjaer goede moed dat zijn ploeg zich in Parijs nog kan plaatsen voor de kwartfinale van het miljardenbal. “Bij deze club moet je nooit opgeven, je moet altijd proberen terug te komen. Dit is een enorm moeilijk toernooi, waarin je vrijwel altijd een moeilijke tegenstander treft.”

Solskjaer moet het in Parijs stellen zonder Paul Pogba, die in het met 0-2 verloren duel een rode kaart kreeg. “We kijken nu weer naar de Premier League en de FA Cup, er zijn zoveel wedstrijden te spelen. Als we naar Parijs gaan, geef ik ons een kans. Natuurlijk wordt het lastig, maar het is niet onmogelijk. Als je daar in de rust met 0-1 voorstaat, is er van alles mogelijk. Met die instelling zullen we daar naartoe moeten gaan. Wij zullen ons moeten verbeteren, want het moge duidelijk zijn dat dit een reality check is geweest voor ons.”