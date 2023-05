Solskjaer weet wie Manchester United moet polsen als toekomstige manager

Woensdag, 10 mei 2023 om 18:55 • Rian Rosendaal

Ole Gunnar Solskjaer ziet in Michael Carrick een toekomstige manager van Manchester United. De in november 2021 ontslagen Noor gelooft dat zijn voormalig assistent alle kwaliteiten bezit om ooit het stokje over te nemen op Old Trafford. Carrick, momenteel werkzaam als manager bij Middlesbrough, had na het ontslag van Solskjaer in Manchester al de leiding kunnen nemen. Hij koos er destijds echter voor om niet op dat aanbod in te gaan.

"Op de dag van mijn ontslag ging ik naar Michael toe en zei: 'Ik ben weg, maar de club wil dat jij het overneemt'", vertelt Solskjaer in een uitgebreid interview met The Athletic. "Ik vertelde hem dat ik dat een goed plan vond, maar na tien dagen kwam Michael naar me toe om te zeggen dat hij het niet ging doen. Dat zag ik als een groot compliment, want ik had het grootste respect voor hem. In het interview na mijn ontslag werd ik emotioneel toen ik over Michael praatte. We zien elkaar niet vaak, maar het was puur uit respect voor hem."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ole Gunnar Solskjaer hoopt dat Michael Carrick ooit terugkeert als manager van Manchester United.

Solskjaer ziet in Carrick naast een geweldig mens ook een echte winnaar schuilgaan. "Sir Alex Ferguson en José Mourinho waren zijn managers en hij heeft met de beste spelers ter wereld gespeeld. Ik ben er honderd procent van overtuigd dat Michael ooit de manager van Manchester United wordt, als hij dat zelf wil tenminste. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet zal gebeuren", aldus Solskjaer over zijn voormalig ploeggenoot en assistent, die met Middlesbrough de play-offs ingaat om promotie naar de Premier League.

Carrick speelde tussen 2006 en 2018 voor Manchester United. Hij werd na zijn afscheid opgenomen in de technische staf en na het ontslag van Mourinho koos Solskjaer ervoor om de oud-middenvelder te behouden. Na het wegsturen van de Noorse manager was Carrick drie duels lang de interim-manager, om vervolgens kenbaar te maken dat hij niet de definitieve opvolger van Solskjaer wilde zijn. Manchester United stelde Ralf Rangnick tijdelijk aan en Carrick vervolgde zijn trainersloopbaan in oktober 2022 bij Middlesbrough.