Hoe Vinícius zijn vader overtuigde van een weddenschap tegen Ajax

De opmars van Real Madrid gaat hand in hand met die van Vinícius Júnior. De achttienjarige aanvaller kwam onder trainer Julen Lopetegui tot slechts twaalf minuten speeltijd in twee invalbeurten en leek voorbestemd voor een rol bij de beloften, in ieder geval voor dit seizoen. Na het ontslag van Lopetegui veroverde de Braziliaan echter het vertrouwen van opvolger Santiago Solari en dat heeft hij niet beschaamd. Een nieuw tijdperk is aangebroken, schreef AS vorige week: het 'tijdperk van Vinícius'.

Internationale media zijn het erover eens: Vinícius is een belangrijke reden voor het teruggekeerde optimisme in het Santiago Bernabéu. "Het was eerder dit seizoen een koude, stille plek, maar Vinícius heeft de buzz teruggebracht", meent Bleacher Report in een portret van de zomeraankoop. Vorige week woensdag werd de buitenspeler de jongste speler die deze eeuw namens Real Madrid uitkwam in een wedstrijd tegen Barcelona. Al na zes minuten bewees Vinícius zijn waarde in het bekerduel (1-1), door een belangrijke rol te spelen bij het openingsdoelpunt van Lucas Vázquez. Drie dagen daarvoor kwam hij nog tot scoren in het competitieduel met Deportivo Alavés (3-0).

In Madrid kwam Vinícius terecht in een volledig nieuwe wereld. Toen hij op 20 juli de overstap maakte van Flamengo naar Real Madrid, was hij pas acht dagen een volwassen man, voor de wet althans. Hij nam zijn hele familie mee van Rio de Janeiro naar zijn nieuwe huis in La Moraleja, een welgestelde buurt nabij het trainingscomplex van Real Madrid. Vader, moeder, zus, twee broers, nicht en oom: allemaal kwamen ze over uit Brazilië. Hun nabijheid, en het feit dat Karim Benzema, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro en Luka Modric in de buurt wonen, komt goed uit: Vinícius heeft nog geen rijbewijs en heeft elke dag een lift nodig om naar sportcomplex Valdebebas te komen.

De luxe woning van de Zuid-Amerikaan, uitgerust met een eigen basketbalveld, staat in schril contrast met de wijze waarop hij de eerste vijftien jaar van zijn leven doorbracht. Hij groeide op in een van de meest beruchte favela's van Rio, totdat zijn vader de familie daar weg kon krijgen. Toen een verslaggever van de krant Folha de S. Paulo onlangs aan zijn vader vroeg of het mogelijk was om foto's te nemen van het oude huis van Vinícius, kreeg hij het advies om dat niet te doen. Reden: er lopen veel drugsdealers rond. De familieleden van de jongeling houden sowieso niet van media-aandacht. Uit veiligheidsoverwegingen mijden ze interviews. In het verleden zijn geliefden van Braziliaanse voetballers weleens ontvoerd voor losgeld.

Omdat Vinícius nog zo jong is, en nog samenwoont met zijn familie, zijn er regels. De nummer 28 van Real Madrid houdt van tatoeages; zijn vader heeft er niets mee. Dus hebben ze een compromis bereikt. Vader en zoon hebben afgesproken dat Vinícius een nieuwe tatoeage mag nemen voor elke mijlpaal die hij bereikt in het shirt van Real Madrid. De eerste volgde na zijn debuut; daarna nam Vinícius er nog twee. En als hij woensdagavond tegen Ajax zijn eerste doelpunt maakt in de Champions League, zo heeft zijn vader toegezegd, dan mag hij een vierde nemen.

"In mijn tijd ging er nog niet zoveel geld om in de voetbalwereld. Het geld kan nu problematisch zijn, want het kan leidden tot arrogantie bij spelers. Maar ondanks zijn prijskaartje van 61 miljoen euro blijft hij een rustige en bescheiden jongen, die wordt omringd door verstandige mensen zoals zijn vader. Die zal niet toestaan dat hij naast zijn schoenen gaat lopen", denkt Gilmar Popoca, een voormalig middenvelder die als jeugdtrainer van Flamengo jarenlang samenwerkte met Vinícius. "Het is een ruwe diamant. Ik twijfel er niet aan dat hij de absolute top gaat bereiken. Als je wilt weten hoe ik daar zo zeker van ben, dan raad ik je aan om zijn familie te ontmoeten."

Na het vertrek van Cristiano Ronaldo moest er iemand opstaan in Madrid en de voorzichtige conclusie van de Spaanse pers is dat Vinícius dat heeft gedaan. Het blijft echter de vraag of de Braziliaans jeugdinternational zo'n hoog niveau kan bereiken als de Portugees in zijn loopbaan. "Hij neemt soms nog steeds verkeerde beslissingen op het veld", stelt Tostão, WK-winnaar van Brazilië in 1970. "Ik weet niet of dat komt omdat hij jong is, of dat het zwaktes in zijn spel zijn. Maar hij is fysiek sterk en een razendsnelle speler. Het is al even geleden dat ik iemand met zijn snelheid en balcontrole heb gezien. Hij is geen belofte meer; hij is realiteit."