Woede bij uitgeschakeld AC Milan: ‘Dit voelt zo onjuist en oneerlijk’

AC Milan ging donderdagavond met 3-1 onderuit op bezoek bij Olympiacos en is daardoor geëlimineerd in de Europa League. De laatste treffer, waardoor de Grieken boven i Rossoneri eindigen in de poule, werd door Kostas Fortounis aangetekend vanuit een strafschop. Leonardo, technisch directeur van AC Milan, is in gesprek met Sky Italia niet te spreken over de gang van zaken.

“Ik wil eerst beelden zien, voordat ik zeg wat ik denk. In mijn ogen was de strafschop onterecht. Als je op deze manier uit de Europa League vliegt, in de tijd dat we ook een VAR hebben, is dat moeilijk te accepteren. Het is idioot dat een instrument als de VAR overal gebruikt wordt, behalve in de Europese toernooien”, zegt Leonardo in gesprek met Sky Italia. “We zijn ook gaan klagen, omdat er elke keer een bizar geluid te horen was als we gingen aanvallen. Het leek een toeter of een fluit.”

“Het is niet eerlijk dat wij afgeleid werden iedere keer dat we in de aanval waren. De scheidsrechter had het spel moeten onderbreken en het geluid moeten stoppen. Nadat zij scoorden, werd het alleen maar luider”, gaat de technisch eindverantwoordelijke van Milan verder. “We hadden drie punten voorsprong op Olympiacos, het was voor hen lastig om te winnen en het is beslist door al deze incidenten. Wij hebben een team dat in aanbouw is. Ik zeg niet dat we het verdiend hadden om door te gaan. Dit voelt zo onjuist en oneerlijk, dat ik mijn mond niet kan houden.”

Ook trainer Gennaro Gattuso vond de strafschop onterecht. “We hadden nog wel meer beslissingen die in ons nadeel uitvielen, maar ik geloof niet in een samenzwering. We moeten naar onszelf kijken. We hadden vaker moeten scoren en onze tegenstander meer moeten testen, maar in plaats daarvan maakten we telkens dezelfde fouten”, aldus Gattuso, die de hand in eigen boezem stak. “Ik heb het verpest met de wissel en daar neem ik alle verantwoordelijkheid voor.”

“Ik ben niet op zoek naar excuses, want het is terecht dat we zijn uitgeschakeld. Olympiacos was gretiger en energieker. Ik wil me bij alle fans van AC Milan verontschuldigen voor het feit dat we onze doelstelling niet hebben gehaald”, vervolgt de oefenmeester. Hij noemt de atmosfeer in Griekenland ‘niks nieuws’. “De aanhang van Olympiacos is de twaalfde man, maar de supporters speelden niet. Ik wist dat Olympiacos een lastige tegenstander zou zijn voor ons en wij hadden de pech dat we hier moesten spelen voor overwintering. We waren uiteindelijk te naïef.”