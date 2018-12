‘Twee weken geleden stond ik op de Herdgang en nu in San Siro’

Nadat hij afgelopen vrijdag zijn debuut maakte in het eerste elftal van PSV in de wedstrijd tegen Excelsior (6-0), volgde woensdag voor Michal Sadílek een invalbeurt in het uitduel met Internazionale (1-1). In gesprek met het Eindhovens Dagblad spreekt de negentienjarige Tsjech van een ‘geweldige week’.

“Twee weken geleden stond ik op de Herdgang voor 200 toeschouwers en nu voor 70.000 mensen in San Siro. Dit is een geweldig week geweest”, aldus Sadílek. Hij kwam als vervanger van Érick Gutiérrez in het veld in Milaan, waar het treffen tussen Internazionale en PSV door doelpunten van Hirving Lozano en Mauro Icardi in een 1-1 gelijkspel eindigde. “We moesten er in de slotfase nog alles aan doen om een tegengoal te voorkomen. Dat is gelukkig gelukt.”

“Ik was er klaar voor. Het was ook fijn om naast Jorrit Hendrix te staan, want je merkt dat hij de ervaring heeft die in deze situaties nodig is. Dit is een droom voor mij die uitkomt”, besluit de jonge middenvelder. Voor PSV zit het avontuur in Europa er na het duel met Internazionale op. Voor de winterstop staan er voor de Eindhovenaren nog ontmoetingen met Heracles Almelo en AZ op het programma.