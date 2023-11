Opmerkelijk: speler liep door vuurwerkshow niet mee het veld op bij Twente-PSV

Zondag, 26 november 2023 om 11:11 • Bart DHanis • Laatste update: 11:25

Michal Sadílek liep niet met zijn FC Twente-ploeggenoten het veld op zaterdag. Volgens ESPN-presentator Milan van Dongen had dat alles te maken met de vuurwerkshow voorafgaand aan het duel met koploper PSV, zo vertelt hij bij praatprogramma Goedemorgen Eredivisie.

“Ik heb me verwonderd over het vuurwerk vooraf”, steekt Van Dongen van wal. “Het knetterde echt alle kanten op. Sadílek heeft last van tinnitus, dat heeft hij opgelopen bij een wedstrijd in Volendam. Twente kwam dus met tien spelers naar buiten. Het is zo afgesproken met de club blijkbaar. Hij stond tot aan het de aftrap binnen. Dan denk ik: is dit niet wat overdreven?” Besluit de presentator zijn betoog.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tinnitus wordt ook wel oorsuizen genoemd. Als je tinnitus hebt, dan hoor je in je hoofd of je oren één of meer geluiden die niet vanuit je omgeving komen. Het kan zijn dat het geluid soms zachter klinkt of zelfs even verdwijnt, maar het is ook mogelijk dat je het de hele dag door hoort.

Sjoerd Mossou, columnist voor het Algemeen Dagblad was eveneens aanwezig in de uitzending en vindt dat de supporters van Twente best rekening mogen houden met de aandoening van hun speler. “Je kan toch best aan de supporters uitleggen dat we dit dus even niet gaan doen?”

“Je kan zeggen: we organiseren een sfeeractie, het mag zo gek zijn als jullie maar kunnen bedenken, maar geen knalvuurwerk. Dan had iedereen het begrepen, toch?” Vraagt de journalist zich hardop af. “Je hoeft geen Céline Dion met My Heart Will Go On te draaien, je wil ook een beetje entourage hebben, maar ik ben geen groot knalvuurwerk-fan.”

Sadílek kon zijn ploeg uiteindelijk niet behoeden voor een forse nederlaag tegen de Eindhovenaren. Na een gelijkopgaande openingsfase kreeg Mees Hilgers na iets minder dan een half uur spelen de rode kaart vanwege een harde overtreding op Hirving Lozano.

Nog voor rust profiteerde PSV al van de overtalsituatie: Joey Veerman zette de bezoekers op voorsprong. Na rust breidde de ploeg van Peter Bosz via een eigen doelpunt van Robin Pröpper en Johan Bakayoko uit naar 3-0.