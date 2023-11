Uitspraken Veerman vallen slecht in Enschede: ‘In de CL zien we hem nooit’

Dinsdag, 28 november 2023 om 16:51 • Laatste update: 17:51

Leon ten Voorde heeft met stijgende verbazing naar de persconferentie gekeken na FC Twente - PSV (0-3), zo vertelt hij in de podcast De Ballen Verstand. De Twente-watcher namens TC Tubantia hoorde Joey Veerman praten over een 'tussendoortje' en is benieuwd of de middenvelder het nu ook in de Champions League kan. "Daar zien we hem nooit."

Veerman zei na afloop tijdens de persconferentie dat de media de wedstrijd groter hadden gemaakt dan hij was. "Vanuit de media werd gecreëerd dat dit een heel lastige uitwedstrijd zou worden voor PSV", zei de middenvelder. "Maar wij kunnen gewoon heel goed drukzetten, of dat nu uit bij Twente is of bij ons thuis. Je ziet het vanavond: we hebben ze direct vol onder druk."

Ten Voorde vindt de uitspraken van Veerman niet gepast. "Na een 3-0 overwinning is dat lekker om te roepen. Veerman is natuurlijk een van de betere voetballers in de Eredivisie, maar Joey moet niet roepen dat dit is gecreëerd door de media. Hij moet woensdag (tegen Sevilla, red.) maar eens een grote jongen zijn in de Champions League. Laat dan maar zien hoe stoer en dapper je bent."

"In de Eredivisie is het prima, maar nu nog een grote jongen in de Champions League en het Nederlands elftal. Daar zien we hem nooit. Daar blijft het een Eredivisie-speler, wat zijn niveau is op dit moment. Hij mag het nu laten zien. Niet alleen tijdens de persconferentie na een 3-0 overwinning bij FC Twente, maar laat het in Sevilla maar zien."

Teleurstelling

"Ik denk dat het verloop van de avond voor meer teleurstelling zorgde bij de fans dan de nederlaag op zich", stelt Ten Voorde in zijn analyse. "Wat ook een vervelende nasmaak geeft is dat Twente met elf man al geen druk kreeg op PSV. PSV deed dat heel goed. Waar Twente normaal gesproken zo goed in is, het drukzetten, deed PSV heel goed."

Ten Voorde stelt dat Mees Hilgers niet mag mopperen met twee wedstrijden schorsing. "In het amateurvoetbal heb je bij dit soort overtredingen niet alleen winterstop, maar ook lentestop. Dan lig je er gewoon drie maanden uit met een code 'ernstig ruw spel'. Hij komt heel goed weg. Ik vind de verhoudingen tussen de straffen in het profvoetbal en amateurvoetbal heel scheef."

Sadílek

Dat Twente-middenvelder Michal Sadílek door een vuurwerkshow tijdens de opkomst in de catacomben bleef, heeft ook voor verbazing gezorgd bij Ten Voorde. "Het is allemaal gecommuniceerd intern, Sadílek wist ervan. Maar ik vind het niet handig. Hij heeft het notabene opgelopen bij vuurwerk in de wedstrijd tegen Volendam vorig jaar."

"Dat je dan een sfeeractie bedenkt met knallende vuurpotten, dat snap ik niet zo goed. Dertig seconde voor de aftrap kwam Sadílek pas het veld opgerend. Dat vind ik heel ongelukkig. Ik zou dat nooit doen. Bovendien, maar dat is een persoonlijke mening, vind ik dat knalvuurwerk iets is voor clubs waar geen sfeer is. Het hoort niet bij het voetbal. Dat doe je in een sporthal."