Speler van Twente onder vuur: 'Hij probeerde PSV'ers een kaart aan te naaien'

Maandag, 27 november 2023 om 19:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:00

PSV speelde afgelopen zaterdag tegen FC Twente (3-0) zijn beste wedstrijd van het seizoen, zo stelt Willy van de Kerkhof. Het clubicoon van de Eindhovenaren heeft lovende woorden over voor verdediger André Ramalho, terwijl ex-PSV'er Michal Sadilek het aan Twentse zijde moet ontgelden.

“Als PSV eenmaal gaat draaien dan is het een genot om naar te kijken”, zegt de oud-international in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.

PSV werd in De Grolsch Veste in het zadel geholpen door Mees Hilgers, die binnen 25 minuten een rode kaart kreeg voor een spijkerharde tackle op Hirving Lozano. “Maar als PSV tegen dertien man had moeten spelen, dan hadden ze ook gewonnen’, stelt Van de Kerkhof.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor de ploeg van trainer Peter Bosz staan er nu twee topwedstrijden op het programma. Woensdag reist PSV af naar Sevilla, waarna zondag de Eredivisie-topper tegen Feyenoord wacht.

“Zoals ze nu spelen mag Sevilla ook geen probleem zijn”, vertelt Van de Kerkhof, die zondag aanwezig is in De Kuip voor het duel tussen Feyenoord en PSV. “Ik ga ervan uit dat ik met een fles champagne weer terug richting Brabant kan", lacht de oud-prof. “Je kunt nu echt genieten als PSV speelt. Dat was vorig jaar wel anders en dat is voor het grootste deel de verdienste van trainer Peter Bosz."

Van de Kerkhof zag tegen Twente onder meer Ramalho uitblinken. “Die speelde met heel veel zelfvertrouwen. Hij haalt nu weer het niveau dat hij aan het begin had. Ik ga ervan uit dat hij de foutjes nu ook niet meer gaat maken.”

Kritiek op Sadílek

Minder blij wordt Van de Kerkhof van ex-PSV'er Michal Sadilek. De middenvelder Twente zorgde voor ergernis bij het Eindhovense clubicoon. “Die speelde hard en probeerde steeds PSV'ers kaarten aan te naaien. Als hij indruk op zijn oude club wil maken dan moet hij dat met goed spel doen en niet zo.”