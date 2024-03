‘Feyenoord heeft naast Gijs Smal nog een speler van FC Twente in beeld’

Feyenoord heeft naast FC Twente-linksback Gijs Smal ook middenvelder Michal Sadílek in beeld. Dat bevestigt FeyenoordTM in de commentsectie op zijn eigen website 1908.nl. Wel voegt de oprichter daar direct aan toe dat rondom de 21-voudig international van Tsjechië ‘niets concreets’ speelt. Sadílek beschikt net als Smal over een aflopend contract in Enschede, al gaat Twente die verbintenis middels een eenzijdige optie met een seizoen verlengen.

Technisch directeur Arnold Bruggink liet in augustus al weten dat Twente gebruik gaat maken van de optie in het contract van Sadílek. De Tukkers hebben nog geen melding gemaakt van een contractverlenging van de 24-jarige linkspoot, die volgens Transfermarkt zo’n 6 miljoen euro waard is.

Wel verwacht men in Enschede dat Sadílek komende zomer alsnog een mooie transfer gaat maken, waarbij Twente in dat geval kan rekenen op een transfersom. Sadílek speelt inmiddels al drie seizoenen voor de huidige nummer drie van de Eredivisie. Uiteindelijk maakte Twente zo’n 1,5 miljoen euro over voor zijn diensten aan PSV. De Tukkers werden in de voorbije weken gelinkt aan PEC Zwolle-middenvelder Davy van den Berg, die mogelijk kan dienen als opvolger van de vertrekkende Sadílek.

Sadílek speelde de afgelopen jaren 82 officiële wedstrijden namens Twente, waarin de controleur goed was voor 4 doelpunten en 7 assists. Bij het nationale elftal van Tsjechië is de middenvelder inmiddels uitgegroeid tot basisspeler. Sadílek was afgelopen zomer hard op weg naar een onbekende club uit de Bundesliga, maar die transfer ketste op het laatste moment af.

In de Eredivisie speelde Sadílek eerder al in de Nederlandse top voor PSV, waar hij een gedeelte van zijn jeugdopleiding doorliep. Uiteindelijk kwam de Tsjech tot veertig officiële wedstrijden in de Eindhovense hoofdmacht, waarin hij goed was voor twee doelpunten en vier assists. In de komende maanden zal blijken of Sadílek ook volgend seizoen actief is in de Eredivisie.

Waarbenadrukt dat er rondom Sadílek ‘niets concreets’ speelt, is de jacht op de handtekening van Smal volgens het fanmedium wel al geopend. “De Rotterdammers zijn concreet en willen de linkspoot vastleggen als eerste wapenfeit voor het aankomende seizoen. Tussen de entourage van de speler en Feyenoord gaan al wat voorstellen heen en weer.”

Het is nog de vraag wat Smal wil. “Smal dient zelf nog overtuigd te raken door de voorstellen van Feyenoord, wat op de linksbackpositie ook Quilindschy Hartman en Marcos López binnen de gelederen heeft. Smal stond afgelopen winter nog nadrukkelijk in de belangstelling van Rangers, maar een transfer bleef uit.”

1908.nl geeft verder aan dat de haalbaarheid van Smal hoog wordt ingeschat. “De eventuele komst van Smal wordt binnen Feyenoord breed gedragen: hij past goed binnen de spelprincipes van de Rotterdammers.” De uit zijn contract lopende Smal speelde de afgelopen jaren 113 wedstrijden voor Twente, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 19 assists.

