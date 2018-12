‘Guardiola is woedend door mislopen van Frenkie de Jong’

Josep Guardiola is 'woedend' over het mislopen van Frenkie de Jong, zo schrijft de Daily Mirror zondagochtend. De trainer van Manchester City voerde na de Nations League-wedstrijd tussen Duitsland en Nederland een gesprek van 3,5 uur met de middenvelder van Ajax en had vervolgens de indruk dat De Jong naar Engeland zou komen. De clubleiding zou echter aan de rem hebben getrokken.

Vertegenwoordigers van Manchester City zouden eigenlijk donderdag naar Amsterdam vliegen om een transfer van 75 miljoen euro te bezegelen, die volgende zomer zou moeten plaatsvinden. Maar minder dan 24 uur voor de geplande gesprekken met Ajax zou de clubleiding hebben doorgegeven dat men de transferplannen toch 'in de ijskast' wilden stoppen. Daardoor ontstond een opening van Paris Saint-Germain, onder leiding van directeurs Antero Henrique en Maxwell, om in het gat te duiken.

Waarom Manchester City afhaakte wordt niet helemaal duidelijk. Volgens de Daily Mirror denkt men in Amsterdam dat het te maken heeft met Financial Fair Play-perikelen. De UEFA heeft onlangs aangegeven een nieuw onderzoek te starten naar de club, als reactie op de claims van Football Leaks dat de waarde van sponsorcontracten kunstmatig werd opgekrikt met Abu Dhabi United Group, de holding van eigenaar sjeik Mansour. Manchester City zou pas weer grote aankopen willen doen als het door de UEFA wordt vrijgesproken.

Guardiola is ondertussen 'boos en gefrustreerd' over het mislopen van een volgend belangrijk doelwit. In het afgelopen jaar moest Manchester City al het onderspit delven in de strijd om Dani Alves, Alexis Sánchez, Fred en Jorginho, zo stipt de krant aan. Guardiola had het idee dat zijn persoonlijke bemoeienis beslissend zou blijken en De Jong zou aan vrienden hebben verteld dat hij ook daadwerkelijk naar Manchester wilde. Maar nu lijkt hij op weg naar Paris Saint-Germain, al gaf de Oranje-international zaterdagavond opnieuw aan dat er nog niets zeker is.