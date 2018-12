Erik ten Hag: ‘Misschien betalen ze nog wel meer dan 75 miljoen euro'

Frenkie de Jong probeerde zaterdagavond niks anders te doen dan anders. De middenvelder van Ajax was de voorbije dagen volop in het nieuws in verband met een mogelijke transfer volgend jaar zomer naar Paris Saint-Germain. Erik ten Hag keek in het uitduel met PEC Zwolle (1-4) tevreden toe hoe De Jong een prima wedstrijd speelde.

“Hij is de speler die het op gang trekt bij ons. Andere spelers ook, maar vooral hij”, vertelde de oefenmeester van Ajax in gesprek met de NOS. “Hij maakt ook een goal. Ik vond hem in de eerste fase supersterk spelen. Dan zie je dat hij onverstoorbaar blijft in deze situatie.” Ten Hag gooide ook nog olie op het vuur. “Of hij 75 miljoen euro waard is? Daar ga ik niet over", benadrukte de hoofdtrainer van Ajax. "Dat is de markt. Het is een geweldige speler.”

“Ik heb zelfs al gehoord dat ze misschien nog wel meer betalen. Van wie ik dat gehoord heb? Dat heb ik ergens gelezen. Van een kenner.” De Jong zelf sprak na afloop met FOX Sports over het heden en de toekomst en deed dat ook met de NOS. Hij wilde niet teveel in zijn kaarten laten kijken en benadrukte dat hij niet heel veel kan zeggen over toekomstige gesprekken van Ajax en zijn zaakwaarnemer Ali Dursun met geïnteresseerde clubs. “Voor die details moet je echt bij mijn zaakwaarnemer zijn."

De Jong kreeg de vraag of hij PSG een mooie club vindt. “Ik denk dat iedereen Paris Saint-Germain wel een mooie club vindt. Een goede club, een topclub. Ik ook. Maar er zijn nog een stuk of dertig clubs in het buitenland en Ajax is ook een topclub. Dus als je vraagt of ik Paris Saint-Germain een mooie club vindt, zou ik ja zeggen.” Het bedrag an sich doet de 21-jarige middenvelder niet veel. “Ik heb niet zoveel aan die 75 miljoen. Dat is tussen Ajax en die clubs. Mij doet het niet heel veel.”