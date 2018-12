Feyenoord staat voor ‘duivels dilemma’: ‘Dat zou onvergeeflijk zijn’

Feyenoord ging eind oktober met 3-0 onderuit tegen Ajax en het was toen volgens Valentijn Driessen duidelijk dat Giovanni van Bronckhorst ‘de grip op zijn spelers’ kwijt was. De verslaggever wijst in zijn column voor De Telegraaf op onder meer de rode kaart van Jeremiah St. Juste en dat de trainer voor dit ‘onacceptabele gedrag’ verantwoordelijk is. De wereld ziet er nu weer heel anders uit.

Feyenoord versloeg PSV zondag in de eigen Kuip met 2-1, doet weer enigszins mee om het kampioenschap en volgens Driessen bewees Van Bronckhorst dat hij zijn ploeg nog altijd kan ‘raken’. Doordat Feyenoord zo wisselvallig presteert, staat de directie volgens de journalist wel voor een ‘duivels dilemma’. De 43-jarige Van Bronckhorst heeft immers een aflopend contract en het is onduidelijk of dat verlengd gaat worden.

Driessen stipt aan dat Van Bronckhorst wil blijven, ieder jaar een prijs pakt en ‘een perfecte ambassadeur’ is voor Feyenoord. “De andere kant van de medaille is de wisselvalligheid in prestaties en dat het spel van Feyenoord zich nauwelijks ontwikkelt. Omdat vastigheid ontbreekt, zakt Feyenoord door de ondergrens tegen FC Groningen en overtreft het zichzelf een week later tegen PSV. Bij AS Trencin levert de ploeg een wanprestatie en neemt een voorschot op Europese uitschakeling. Zeven dagen later creëert de formatie van ‘Gio’ het grootste aantal kansen uit de clubhistorie.”

Driessen voegt eraan toe dat de transferwaarde van diverse aankopen van Feyenoord ‘verdampt’ en vraagt zich af of dit Van Bronckhorst of eerder technisch directeur Martin van Geel aan te rekenen valt. “Het is aan de clubleiding van Feyenoord om in deze verwarrende situatie de juiste beslissing te nemen welke personele invulling, technisch directeur en hoofdtrainer, op termijn het beste is”, zo valt er in de column te lezen.

“Eén aspect mag niet ontbreken, moet zwaar wegen of zelfs doorslaggevend zijn. Vanwege zijn geweldige verdiensten zou het onvergeeflijk zijn als Van Bronckhorst als kind van Feyenoord op een dag met pek en veren De Kuip wordt uitgejaagd omdat zijn positie als hoofdtrainer niet langer houdbaar is. Zo’n moment van ernstige beschadiging moet iedereen vóór zijn. Zodat de deur bij Feyenoord ook na een scheiding altijd wagenwijd blijft open staan voor Van Bronckhorst als sieraad van de club”, besluit Driessen.