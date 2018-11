Schreuder prijst Ziyech: ‘Samen hebben ze het heel netjes opgelost’

Alfred Schreuder heeft zich in een interview met ELF Voetbal lovend uitgelaten over Hakim Ziyech, die volgens hem ‘een meester in ballen veroveren’ is. De Marokkaans international was afgelopen zomer klaar voor een stap naar een buitenland en leek op weg naar AS Roma, maar de deal ketste af waardoor hij ook dit seizoen nog te bewonderen is in het shirt van Ajax.

Schreuder heeft een goede band met Ziyech en roemt het ‘ongeloofelijk anticiperende vermogen’ van de middenvelder annex buitenspeler. “Zowel met als zonder bal. Dat is voetbalslimheid, niet te trainen bijna”, aldus de rechterhand van hoofdtrainer Erik ten Hag. “En vergeet niet: hij maakt niet alleen véél meters, maar vooral ook veel van die meters op hoge snelheid. Dat meten wij bij Ajax. Hakim is heel serieus met zijn vak bezig. Dat blijkt ook uit het feit dat hij altijd beslissend wil zijn. Hij wil zich onderscheiden. Zulke spelers moeten we koesteren in Nederland.”

De assistent-trainer van Ajax vindt ook dat Ziyech zich buiten het veld goed opstelt. Als voorbeeld haalt hij de rugnummerkwestie van afgelopen zomer aan. Ajax kocht Dusan Tadic en de Servische buitenspeler had in de contractonderhandelingen afgedwongen dat hij met rugnummer tien mocht spelen. Directeur spelersbeleid Marc Overmars dacht dat Ziyech, die met dat rugnummer speelde, zou vertrekken en dus stemde hij in met de wens van Tadic. Echter, Ziyech bleef in Amsterdam en stond zijn rugnummer af.

“Dat heeft Hakim ook uitstekend opgelost”, aldus Schreuder. “Vooral de manier waarop het is gegaan zat hem dwars. Maar naar buiten toe heeft hij er totaal geen probleem van gemaakt. Hij nam Dusan ook niets kwalijk. Samen hebben ze het heel netjes opgelost. Dat tekent de ontwikkeling die Ziyech heeft doorgemaakt.”