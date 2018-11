Feyenoord ging niet voor Dumfries: ‘Een bulldozer, ik moet het nog zien’

Denzel Dumfries speelt zondag in het voor hem vertrouwde Rotterdam, als PSV op bezoek gaat bij Feyenoord. De rechtsback speelde voor de amateurs van Barendrecht, maakte in februari 2015 zijn debuut voor Sparta Rotterdam en nadien ging het snel met zijn loopbaan. In de zomer van 2017 transfereerde Dumfries naar sc Heerenveen.

Dumfries werd afgelopen zomer echter al gepresenteerd als aanwinst van PSV en inmiddels heeft hij drie A-interlands achter zijn naam staan. Opvallend genoeg werd hij nooit goed genoeg bevonden door Feyenoord, ondanks zijn verleden in Rotterdam. “We hebben hem vaak zat bekeken, over hem gedebatteerd, maar vonden hem niet goed genoeg", vertelt jeugdscout Maup Martens in de Volkskrant.

“Er waren te veel twijfels over zijn voetbalkwaliteiten. Iemand kan fysiek heel sterk zijn op zijn vijftiende, maar vaak valt dat voordeel weg als hij achttien is.” Het is juist zijn fysieke kracht waarmee Dumfries indruk maakt in het Philips Stadion. Martens is desalniettemin sceptisch over de doorbraak van de rechtsback.

“Tegen Barcelona leek het meer een bulldozer, hij liep door alles heen. Op een gegeven moment moet je er ook voetballend uit komen. Ik moet het nog zien.” De 22-jarige Dumfries stond in alle dertien competitieduels van PSV in de basis en miste ook geen minuut van de tot dusver vijf groepswedstrijden van de Eindhovenaren in de Champions League.