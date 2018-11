Griekse politie reageert: ‘Geweld was proportioneel en tegen beide groepen’

Ajax plaatste zich dinsdagavond dankzij een 0-2 overwinning op AEK Athene voor de knockout-fase van de Champions League, maar het duel in Griekenland werd ontsierd door een aantal incidenten voor en tijdens de wedstrijd. Groepen AEK-supporters leken de vrije hand te krijgen van de politie, waardoor zij ongestuurd vuurwerkbommen en zelfs een molotovcocktail richting het vak met bezoekende fans konden gooien.

De Mobiele Eenheid was in groten getale aanwezig in het Olympisch Stadion van Athene, maar greep maar met mondjesmaat in. Een aantal fans van de Amsterdammers kreeg wel rake klappen van de politie, dat woensdagmiddag bij monde van een woordvoerder de klachten van Ajax-supporters over excessief geweld ontkracht: “Het geweld was proportioneel en we hebben opgetreden tegen zowel de Ajax- als de AEK-aanhang”, laat Theodorus Chronopoulos weten aan het Algemeen Dagblad.

Acht Ajax-fans raakten gewond door het geweld van de Griekse fans of de agenten en de politie probeert nu de identiteit van de AEK-hooligans te achterhalen. Op de vraag waarom het leek alsof de AEK-fans vrij spel hadden in het stadion gaat Chronopoulos verder niet in, maar hij laat wel weten dat de politie-inzet bij de wedstrijd is vergroot na de rellen die op maandagavond plaatsvonden in de stad. Hier waren onder meer supporters van AEK en van rivaal Panathinaikos bij betrokken.

De politie onderzoekt daarnaast of Ajax-supporters aanhangers van Panathinaikos hebben geholpen met het bemachtigen van tickets voor de wedstrijd, al geeft Chronopoulos aan dat er geen aanwijzingen zijn dat de rellen vooraf centraal georganiseerd zijn. Griekse media weten hieraan wel toe te voegen dat er ook hooligans van Partizan Minsk en Wisla Krakau aanwezig waren in de stad. Zij zouden ook een rol hebben gespeeld bij de ongeregeldheden.