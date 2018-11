Schuurs: ‘Dan ligt het aan de instelling, dat is misschien nog wel kwalijker’

Jong Ajax ging dinsdagavond met 4-3 onderuit bij Jong FC Utrecht en die nederlaag vormde een flinke tegenvaller voor de kampioen van vorig seizoen. De Amsterdamse beloften staan momenteel op de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie en Perr Schuurs was na afloop van het duel in de Domstad kritisch op zijn eigen spel.

“Persoonlijk en als team is er heel slecht gespeeld. We mogen van geluk spreken dat het maar 4-3 is geworden”, begint de stopper in gesprek met FOX Sports. Jong Ajax miste vanwege de interlandperiode een flink aantal vaste krachten en Schuurs zag zichzelf als een van de spelers die nu juist het voortouw zouden moeten nemen: “Dat heb ik niet laten zien. Ik heb er geen verklaring voor. Vooral de tweede helft was ik erg slecht.”

Jong Ajax leek in de periode voor de rust wat beter in de wedstrijd te komen, maar begon juist slecht aan de tweede helft. Schuurs geeft aan dat er na de wedstrijd harde woorden vielen in de kleedkamer: “We hebben besproken wat er fout ging. Ik denk dat als je je dag niet hebt, je kleine foutjes maakt, maar als je geen duels wint, ligt dat aan de instelling. Dat is misschien nog wel kwalijker, ja.”