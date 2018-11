PEC mag hopen op deal met Juventus: ‘Hij wil het buiten Serie A proberen’

Moise Kean werd in het verleden al eens in verband gebracht met een, al dan niet tijdelijke, overstap naar Ajax en PSV en het talent van Juventus geniet nu weer belangstelling vanuit Nederland. PEC Zwolle heeft met Gianluca Scamacca, Alessandro Tripaldelli en Ouasim Bouy al drie cliënten van Mino Raiola in de gelederen en zou van de achttienjarige spits graag de volgende maken.

Ben Hendriks, scout van PEC, bevestigde maandag dat Kean in beeld is bij de Zwollenaren en dinsdag komt er bericht uit Italië dat mogelijk tot een glimlach in het MAC3PARK Stadion zal leiden. Giovanni Dossè, de broer van Kean, laat namelijk weten dat de kans aanwezig is dat de jonge aanvaller zijn geluk in januari buiten Italië gaat zoeken.

“Moise heeft nog niet veel ruimte gevonden bij Juventus. Dat viel ook te verwachten met de aanwezigheid van grote kampioenen als Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala en Mario Mandzukic. Door de aanwezigheid van zulke spelers kun je niet verwachten dat je alles gaat spelen. Hij wil wel heel graag spelen en ik hoop dat hij de mensen kan verbazen”, vertelt Dossè in gesprek met TuttoJuve.

“Hij leert enorm veel van de grote kampioenen bij Juventus, maar hij is nog maar een jongen die zijn benen een beetje wil strekken en wil laten zien wat hij kan. Of hij naar Parma of Sampdoria wil? Ik denk niet dat Moise in Italië blijft, in januari zou hij graag een andere competitie willen proberen dan de Serie A. Ik weet eerlijk gezegd niet hoeveel teams hem op dit moment volgen, maar we zullen zien hoe de situatie zich ontwikkelt. Er kan nog veel gebeuren tussen nu en januari”, sluit hij af.