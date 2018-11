‘Barcelona keert na vertrek Jasper Cillessen mogelijk terug bij Ajax’

Barcelona betaalde Ajax in de zomer van 2016 dertien miljoen euro voor Jasper Cillessen en de doelman van het Nederlands elftal vervult sindsdien de rol van reservekeeper achter Marc-André ter Stegen. De afgelopen maanden beginnen de geruchten over een vertrek van de sluitpost echter toe te nemen en als het inderdaad van een transfer van Cillessen komt, meldt Barça zich mogelijk opnieuw in de Johan Cruijff ArenA.

Marca schrijft dinsdagmiddag namelijk dat André Onana in beeld is als mogelijke opvolger van de 46-voudig Oranje-international. De Kameroener is een oude bekende in Catalonië, aangezien hij voor zijn komst bij Ajax vijf jaar deel uitmaakte van de jeugdopleiding van de koploper van Spanje. Onana past met zijn 1,92 meter en meevoetballende kwaliteiten perfect in het door Barcelona geschetste profiel, zo klinkt het in de Spaanse sportkrant.

Barcelona heeft naar verluidt een bedrag dat tussen de vijftien en twintig miljoen euro ligt over voor de 22-jarige doelman, die nog vastligt tot medio 2021. Die som moet worden opgebracht door de verkoop van Cillessen, die, als hij daadwerkelijk zijn zinnen zet op een vertrek om elders meer aan spelen toe te komen, naar verwachting minstens 25 miljoen euro opbrengt.

Onana werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een vertrek naar Olympique Marseille, maar besloot net als bijna alle andere gewilde spelers van Ajax de club nog een seizoen trouw te blijven. PSV-doelman Jeroen Zoet zou overigens ook in beeld zijn in het Camp Nou om de rol van reservedoelman van Cillessen over te nemen.