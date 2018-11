Wijnaldum: ‘Dat opende de ogen van veel mensen en Danny Blind wist het al!’

Georginio Wijnaldum is tegenwoordig als middenvelder een vaste waarde bij Liverpool en het Nederlands elftal, maar tijdens zijn opleiding wat het geen uitgemaakte zaak dat de 51-voudig Oranje-international op het middenrif terecht zou komen. Wijnaldum bekleedde in de jeugd van Sparta Rotterdam en Feyenoord alle posities behalve die van doelman en werd in de jaren dat hij als prof zijn doorbraak beleefde in De Kuip ook nog vaak als buitenspeler gezien.

“Mensen probeerden uit mijn hoofd te praten dat ik een middenvelder ben, ze probeerden mij ervan te overtuigen dat ik een vleugelspits was. Er zijn veel trainers geweest die tegen mij zeiden: ‘Je moet je concentreren op de positie van buitenspeler, daar heb je de meeste potentie’”, blikt hij terug op de officiële website van the Reds. “Ik zei dan altijd: ‘Je kan zeggen wat je wil, maar ik ben een middenvelder en ik weet zelf wat het beste is.’ Ik heb me dus gefocust op het middenveld en kijk waar ik nu sta. Ik heb er altijd veel vertrouwen in gehad dat ik de top zou halen als middenvelder.”

Wijnaldum begon ook op het middenveld in een meer aanvallendere rol en zakte in de loop der jaren steeds verder terug. Op het WK van 2014 besloot bondscoach Louis van Gaal bijvoorbeeld om hem tegen Chili een meer verdedigende rol te geven en dat pakte goed uit: “Ik had voor die wedstrijd een gesprek met Van Gaal en Danny Blind (assistent-bondscoach, red.) en Van Gaal zei: ‘We hebben besloten je op te stellen, maar niet als nummer 10. Je gaat spelen als rechtshalf.’”

“Hij zei dat hij niet zeker wist of ik op die plek kon spelen, maar Blind zei dat ik het kon. Vanaf dat moment, de derde groepswedstrijd, speelde ik daar tot ik in de troostfinale tegen Brazilië weer op 10 werd gezet. Ik scoorde tegen Brazilië en speelde mijn beste wedstrijd van het toernooi, maar daarvoor speelde ik ook goed en veel mensen wisten niet dat ik daar kon spelen en kon doen wat ik deed op het WK. Dat opende dus de ogen van veel mensen, maar Danny Blind wist het al van tevoren!”, sluit Wijnaldum af.