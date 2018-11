De Ligt: ‘Ik kijk graag naar Ramos, al is hij soms een iets vuilere speler’

Matthijs de Ligt maakte andermaal veel indruk in de interland tussen Nederland en Frankrijk (2-0). De negentienjarige verdediger legt uit dat Sergio Ramos een voorbeeld voor hem is. “Zijn prijzenkast en de manier waarop hij Real Madrid aanvoert, vind ik bewonderenswaardig”, zegt De Ligt in gesprek met NUSport.

“Ik kijk graag naar Ramos, al is hij soms een iets vuilere speler”, bekent de verdediger. “Als het wat minder gaat met Real, dan neemt hij het hele team op sleeptouw. En ik kan me herinneren dat hij een keer een penalty miste. De volgende keer scoorde hij met een Panenka, dat zegt genoeg over hoe hij is als persoon.”

“Ik houd zelf ook niet heel erg van dat vuile spel. Het gebeurt soms in een wedstrijd”, gaat De Ligt verder. “Soms kan je er niet veel aan doen, soms wel. Het gaat mij niet om het gedrag dat hij vertoont, maar puur om de prestaties op het veld. Als die goed zijn, waarom zou ik dan geen fan mogen zijn?”