De Mos kritisch over Jong Oranje: ‘Ik vind deze lichting doorsnee’

Bondscoach Erwin van de Looi heeft deze week een praktisch nieuwe selectie bijeen bij Jong Oranje voor de oefeninterland tegen Duitsland. Nadat de Nederlandse beloften andermaal een EK misliepen, heeft de keuzeheer besloten om door te selecteren. Aad de Mos zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat hij weinig van deze lichting verwacht.

Spelers als Armando Obispo, Perr Schuurs, Dani de Wit, Teun Bijleveld en Kaj Sierhuis maken voor het eerst deel uit van Jong Oranje. “Ik vind deze lichting doorsnee, anders hadden die spelers allang in het eerste elftal van hun clubs gespeeld. Zo’n Schuurs en Obispo moeten lang doorgroeien, want zij komen in het Nederlands elftal voorlopig niet aan de bak door Van Dijk en De Ligt die daar nog jaren achterin kunnen staan”, stelt De Mos.

“De Bijlevelds van deze wereld zijn goede spelers, maar niet de jongens die ik zou adviseren als een buitenlandse club zou vragen welke Nederlandse speler ze moeten halen”, vervolgt de voormalig oefenmeester. Hij noemde Obispo ooit een groter talent dan Matthijs de Ligt. “Die heeft niet de goede stappen gemaakt. Dat zal ook deels aan hemzelf liggen. Hij heeft genoeg gesproken met André Ooijer die hem zat aanwijzingen heeft gegeven.”

"Optreden doet ‘ie niet. Het is allemaal leuk aan de bal, maar hij zal snel aan de slag moeten", stelt hij. De Mos vindt het overigens wel goed dat deze spelers opgeroepen worden voor Jong Oranje. “Want dat is alleen maar goed voor onze profclubs. De lichting hieronder is beter. Ryan Gravenberch en Mohammed Ihattaren. Als die het niet halen…”