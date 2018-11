Elia: ‘Heb nog nooit iemand gezien die zo speelt, Seedorf niet, Sneijder niet’

Eljero Elia sprak woensdag de ambitie uit om ooit nog eens terug te keren naar Feyenoord, maar de 31-jarige aanvaller heeft ook al een idee wat hij na zijn actieve loopbaan wil doen. De linksbuiten zou in de toekomst graag als jeugdtrainer aan de slag gaan, aangezien hij denkt dat hij jonge talenten wel het een ander bij kan brengen.

“Ik denk zelf dat ik jeugdspelers wel wat kan leren. Als ik nu voetbal zit te kijken, wie kan er nou nog een tegenstander passeren? Dat zie je toch bijna niet meer? Daarom geniet ik zo van Frenkie de Jong”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International. Elia ziet dingen bij De Jong die hij doorgaans niet terugvindt bij andere middenvelders.

“Hij doet dingen die een linksbuiten doet, maar dan op het middenveld: dribbelen, op tijd voor zijn tegenstander langs snijden, net zo lang die bal aan zijn voeten om op die manier overtalsituaties te creëren”, vervolgt de aanvaller van Medipol Basaksehir zijn verhaal. Wat Elia betreft, is De Jong dan ook een ‘unieke’ speler: “Ik heb nog nooit iemand gezien die zo speelt als Frenkie de Jong. Clarence Seedorf niet, Wesley Sneijder niet, niemand. Ik hoor dat Johan Cruijff het vroeger zo deed, maar hem heb ik nooit live in actie gezien.”

De Jong bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland en verwacht ondanks de heupklachten waar hij de afgelopen duels van Ajax mee kampte, vrijdag gewoon inzetbaar te zijn tegen les Bleus: “Ik heb veel contact met hem. En hij heeft me verteld dat het geen probleem hoeft te zijn. We zullen hem in de eerste trainingen een beetje beschermen. Zoals we met meer spelers rekening moeten houden”, zei bondscoach Ronald Koeman daar onlangs over op een persconferentie.