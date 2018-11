Van Bommel: ‘Meer lawaai op De Vijverberg dan op Wembley’

PSV vervolgt de jacht op de landstitel zaterdagavond in Doetinchem, waar de koploper van de Eredivisie op bezoek gaat bij De Graafschap. Trainer Mark van Bommel beschikt over een nagenoeg fitte selectie voor de competitiewedstrijd. De Argentijnse spits Maxi Romero is volledig fit en zit bij de wedstrijdselectie, zo bevestigde de coach vrijdagmiddag op de persconferentie.

“Dit is de volgende stap voor hem”, aldus Van Bommel over Romero, die sinds januari het shirt van PSV draagt maar vooralsnog tot slechts een invalbeurt in de hoofdmacht kwam. De negentienjarige aankoop van 10,5 miljoen euro kampte lange tijd met blessuretijd en kreeg meerdere keren een terugslag bij zijn herstel. De afgelopen weken deed hij wedstrijdritme op bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie en nu is hij volgens Van Bommel klaar voor het grote werk.

PSV werd afgelopen dinsdag uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. Door een 2-1 nederlaag tegen Tottenham Hotspur is de derde plaats het hoogst haalbare voor de ploeg van Van Bommel. “Ik denk dat er meer lawaai op De Vijverberg is dan op Wembley, waar alleen onze eigen supporters in vorm waren”, zei Van Bommel vrijdag over de confrontatie in Doetinchem. “De wisselwerking tussen hen en onze spelers is dit seizoen wederom geweldig”

Van Bommel verwacht dat De Graafschap er zaterdag een wedstrijd vol strijd van gaat maken. “Ik heb er zelf ook mogen spelen”, wordt de coach geciteerd door het Eindhovens Dagblad. “We weten dat het een mooi stadion is, met gras. Zij maken gebruik van het publiek en zullen er een echte vechtwedstrijd van willen maken. Zoals dat ook in andere stadions zo is en zo hoort het ook. Elke wedstrijd kijken wij hoe ploegen aanvallen en verdedigen, dat is niet anders dan bijvoorbeeld de voorbereiding op een wedstrijd tegen Tottenham.”