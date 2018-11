Complimenten voor doorgebroken Rosario: ‘Ik vind hem een type-Paul Pogba’

Pablo Rosario veroverde dit seizoen een basisplaats bij PSV en maakte afgelopen maand zijn debuut in Oranje. Willy van de Kerkhof is zeer te spreken over de 21-jarige middenvelder en noemt het geen verrassing dat hij inmiddels is doorgebroken bij de Eindhovenaren. “Deze jongen past zich moeiteloos aan, aan ieder niveau”, zegt de clubicoon van PSV in gesprek met Voetbal International.

“Of het nu de Eredivisie, Oranje of de Champions League is. Hij is technisch heel goed en fysiek heel sterk”, stelt Van de Kerkhof. “Ik vind Rosario een type-Paul Pogba. Hij heeft het vermogen om altijd op het juiste moment op de juiste plaats te staan en de oplossing naar voren te zoeken. Hij heeft voetbalintelligentie. En als je hem voor de camera hoort praten, zo rustig en bescheiden, dan lijkt hij het verstand te hebben van iemand die al jaren in de top speelt.”

“Ik ben helemaal niet verrast dat Rosario het zo goed doet”, vervolgt de oud-international. Hij is van mening dat Rosario vorig seizoen heeft stilgestaan zijn ontwikkeling. De middenvelder speelde vorig seizoen veertien duels in de Eredivisie, voornamelijk als invaller. “Ik had hem eigenlijk veel sneller verwacht in het eerste en ik had hem onder Cocu al veel vaker willen zien spelen. Maar waar Van Bommel de jeugd direct de kans geeft, was Cocu daar een stuk terughoudender in. In dit specifieke geval was dat onterecht.”