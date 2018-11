Besiktas doet zichzelf tekort in België en blijft hekkensluiter

Besiktas heeft donderdagavond in de Europa League de zege uit handen gegeven tegen Racing Genk. De Turkse topclub was op bezoek bij de Belgen de bovenliggende partij en stevende lange tijd ook af op een zege, maar kort voor tijd zorgde Sander Berge toch nog voor een puntendeling: 1-1. Racing Genk blijft zodoende met zeven punten uit vier duels koploper in groep I, terwijl Besiktas met vier punten vierde staat, achter Malmö en Sarpsborg 08 (beide vijf punten).

Besiktas had wat goed te maken in de Luminus Arena, nadat het twee weken geleden op eigen veld bij vlagen werd weggespeeld door Racink Genk en uiteindelijk met 2-4 onderuitging. Jeremain Lens en Ryan Babel begonnen bij de Turkse grootmacht in de basiself, maar eerstgenoemde moest de strijd al na twaalf minuten staken vanwege een hamstringblessure. Kort erna schoot Ricardo Quaresma Besiktas op voorsprong. De Portugese vedette werd aan de rechterkant van het veld bereikt door Mustafa Pektemek en schoot vervolgens via doelman Danny Vukovic raak.

Racing Genk maakte in de eerste wedstrijd tussen beide teams indruk met frivool voetbal, maar de koploper van de Belgische Jupiler Pro League speelde een zeer matige eerste helft. Besiktas was luttele minuten na de openingstreffer van Quaresma dicht bij de 0-2: Pektemek kon doordat verdediger Sébastien Dewaest uitgleed vrij uithalen, maar stuitte vervolgens op Vukovic. De thuisploeg kwam in het eerste bedrijf niet verder dan een kopkans voor Mbwana Samatta en werd halverwege uiteindelijk met een striemend fluitconcert van het veld geleid.

Na de onderbreking werd het spel van de Belgen er echter niet beter op. Besiktas bleef eenvoudig op de been en was na een klein uur voetballen opnieuw dicht bij een tweede treffer. Quaresma leverde vanaf rechts een voorzet af in het strafschopgebied van Racing Genk, maar Babel kopte vervolgens rakelings naast. De Oranje-international werd een kwartier voor tijd opnieuw uitstekend bediend door Quaresma, maar slaagde er opnieuw niet in de wedstrijd op slot te gooien. Racing Genk mocht daardoor blijven hopen op een resultaat en stelde drie minuten voor tijd alsnog een punt veilig, doordat Berge van afstand raak schoot.