34-voudig international openhartig over aparte clubkeuze: ‘Ik woog 110 kilo’

Woensdag, 23 augustus 2023 om 19:45 • Wessel Antes • Laatste update: 20:51

Jeremain Lens, ooit een gevreesde buitenspeler bij onder meer PSV, Fenerbahçe en Besiktas, speelt zijn wedstrijden tegenwoordig op het derde niveau van Frankrijk. De 35-jarige Amsterdammer besloot vorige zomer om aan de slag te gaan bij FC Versailles 78, een keuze waarmee hij vriend en vijand verraste. Voetbalzone zocht de 34-voudig international van het Nederlands elftal op in Frankrijk in het kader van VZ Zomertour en sprak hem onder meer over zijn bijzondere avontuur, verleden bij Oranje en toekomstige ambities.

In gesprek met Jelle Kusters vertelt Lens openhartig hoe hij bij Versailles is beland. “Ik was clubloos en niet helemaal fit, ik had wat overgewicht.” Op de vraag hoeveel hij woog, windt Lens er geen doekjes om. “110”, aldus de 1,78 m lange buitenspeler. “Ik was groot, maar het was niet dat ik een dikke buik had. Ik zag er niet uit als Wesley Sneijder, maar was gewoon over het algemeen groter. Toen ik in de auto zat knaagde het wel aan me. Ik dacht: jeetje, je kunt niet eens even normaal een balletje trappen. Toen heb ik mijn personal trainer gebeld om aan de slag te gaan. Dat is eigenlijk ook een beetje hoe dit avontuur tot stand is gekomen.”

Op de vraag of Versailles zijn laatste club wordt, durft Lens geen uitsluitend antwoord te geven. “Met alle waarschijnlijkheid wel, mits er iets spannends voorbij komt. Je ziet nu allerlei bedragen langskomen vanuit Saudi-Arabië, daar zou ik ook nog wel een klein tipje van willen meepikken”, zegt de aanvaller met een lach. “Ik hoef niet bij de top, maar als ik onderaan de ladder nog wat kan meepikken is dat ook goed.” Lens ligt bij Versailles nog tot volgende zomer vast. In vijftien officiële wedstrijden voor de Franse club wist hij zes doelpunten en drie assists te noteren.

Lens weet dat hij niet meer in aanmerking komt voor de Nederlandse top, maar denkt wel mee te kunnen in de kelder van de Eredivisie. “Als ik naar die wedstrijden kijk en weet wat ik zelf kan, zou ik niet misstaan tussen die spelers.” Het lijkt er echter op dat Lens voorlopig nog goed zit in Frankrijk. Versailles is een ambitieuze club die hoopt binnen een aantal seizoenen door te stoten naar het hoogste niveau van Frankrijk. In het afgelopen seizoen deden les Bleus lang mee om promotie naar de Ligue 2, al was de vijfde plaats uiteindelijk een feit.