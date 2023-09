‘Koeman wilde niet meer met mij samenwerken. Geen idee waar dat aan lag’

Vrijdag, 15 september 2023 om 15:25 • Jordi Tomasowa

Jeremain Lens maakte in de zomer van 2022 de overstap van Besiktas naar FC Versailles. Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters zocht de aanvaller op in Frankrijk in het kader van de VZ Zomertour en sprak hem onder meer over zijn ervaringen met eerdere trainers. Lens is lovend over Louis van Gaal en Dick Advocaat, maar laat tegelijkertijd weten dat hij geen goede band met Ronald Koeman heeft gehad.

De inmiddels 35-jarige Lens heeft inmiddels meer dan vijfhonderd duels in het betaald voetbal achter zijn naam staan. In het verleden kwam hij onder meer uit voor NEC, AZ en PSV. Bij deze clubs heeft hij onder enkele grote Nederlandse trainers mogen spelen. In de ogen van Lens is Van Gaal de beste trainer die hij heeft gehad op tactisch gebied. “Maar degene waar ik de beste band mee had, dat waren Mario Been en Dick Advocaat.”

Met Koeman, die Lens in 2009 een half jaar trainde bij AZ, kon de aanvaller minder goed overweg. “Ik had het niet zo op Ronald Koeman en volgens mij had hij het ook niet zo op mij. Ik kon in dat jaar goede cijfers overleggen, zeker als jeugdproduct van AZ. Ik zou eigenlijk weleens van hem willen weten hoe dat zo tussen ons gelopen is. Koeman werd in juli 2009 aangesteld. Naar mijn idee was er niks aan de hand.”

“Net voor de winter gaf hij aan dat er enkele spelers mochten vertrekken óf dat hij niet meer met deze spelers wilde samenwerken”, vervolgt Lens. “Daar was ik er één van. Waar dat aan lag, dat wil ik eigenlijk wel van hem weten. Dat is er niet meer van gekomen. Kort daarna werd Koeman ontslagen en alle drie de andere spelers waar hij niet meer mee wilde samenwerken waren basisspelers en die hebben ook na het vertrek van Koeman goed gepresteerd. Ik was het niet helemaal eens met zijn keuze, maar hij zal misschien zijn redenen hebben gehad dat hij me destijds weg wilde hebben.”