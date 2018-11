Feyenoord voorkomt transfervrij vertrek en verlengt met ‘ervaren’ kracht

Feyenoord heeft met Sven van Beek overeenstemming bereikt over een nieuwe verbintenis. De 24-jarige centrale verdediger zette maandagmiddag zijn handtekening onder een contract tot 2021, zo meldt de huidige nummer drie van de Eredivisie via de officiële kanalen. Het vorige contract van Van Beek liep tot de zomer van 2019.

“Feyenoord is mijn club, waar ik nog elke dag het beste uit mezelf wil halen", reageert Van Beek op de site van de Rotterdamse club. "Het is fijn om ook in een fase waarin je minder speelt op deze manier het vertrouwen te krijgen. Ik blijf hard werken en mij ontwikkelen en heb er alle vertrouwen in dat ik er zal staan als mijn kans weer komt."

Technisch directeur Martin van Geel is blij met het contractnieuws: "Sven van Beek heeft zowel verdedigende als opbouwende kwaliteiten, wat hem als verdediger heel allround maakt. Met het grote aantal wedstrijden dat hij zowel op nationaal als internationaal niveau in de benen heeft, is hij inmiddels één van onze meest ervaren verdedigers. Door zijn ervaring, karakter en kwaliteiten is hij op zijn nog altijd jonge leeftijd een zeer gewaardeerd selectielid."

Van Beek maakte ruim vijfenhalf jaar geleden zijn debuut in een bekerwedstrijd tegen PSV. In totaal speelde de stopper tot nu toe 130 officiële wedstrijden in het eerste van Feyenoord, waarin hij vijf keer tot scoren kwam. Met Giovanni van Bronckhorst als trainer won Van Beek meerdere prijzen met Feyenoord, waaronder de landstitel in het seizoen 2016/17.