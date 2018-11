Dolberg ondanks ‘niet exorbitante vraagprijs’ geen optie meer voor Barcelona

Hoewel Barcelona tevreden is over de verrichtingen van Luis Suárez, is de club volgens Mundo Deportivo op de achtergrond bezig met de zoektocht naar een nieuwe centrumspits. De krant schrijft vrijdag dat de clubleiding diverse spitsen in Europa in de gaten houdt, onder wie Kasper Dolberg van Ajax. De clubleiding zou echter hebben geconcludeerd dat de Deen niet de juiste spits is voor Barça.

Binnen de technische geledingen van de club worden potentiële nieuwe nummers negen 'constant' geanalyseerd, 'net zoals met andere posities gebeurt', schrijft Mundo Deportivo. Suárez is alweer 31 jaar en de club beseft bovendien dat men voorbereid moet zijn op een eventuele zware blessure van de Uruguayaan. De 25-jarige Harry Kane van Tottenham Hotspur wordt vanwege zijn ervaring, leeftijd en kwaliteiten gezien als de 'ideale opvolger' van Suárez. Zijn prijskaartje kan echter oplopen tot tweehonderd miljoen euro en daardoor zou die optie al direct van tafel zijn geveegd.

Andere spelers met een 'doelpunteninstinct' die in de gaten worden gehouden, zijn Timo Werner van RB Leipzig en Dolberg van Ajax. "Ze zijn allebei jong en veelbelovend. Ze hoeven niet exorbitant veel geld te kosten. Hoewel het klopt dat ze allebei een zeer goede periode hebben gekend bij hun clubs, voldoen hun prestaties in de afgelopen maanden niet de verwachtingen van Barcelona. dus ze zijn allebei geen opties meer." Ook voormalig La Masia-jeugdspeler Mauro Icardi wordt genoemd, maar de spits van Internazionale moet 'nog wat meer' laten zien voordat hij geschikt wordt geacht.

Nicolas Pépé van Lille en Krzysztof Piatek van Genoa, allebei 23 jaar, worden ook in de gaten gehouden. Omdat ze nog jong zijn, en niet consistent genoeg, lijken de twee voorlopig nog niet rijp voor Barcelona. Er blijft één kandidaat over die wel voldoet aan alle eisen en door Mundo Deportivo 'de uitverkorene' wordt genoemd: Antoine Griezmann. Afgelopen zomer bedankte hij echter voor een overstap naar Camp Nou en verbond hij zijn toekomst tot medio 2023 aan Atlético Madrid.