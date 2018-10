RKC Waalwijk geniet van stunt tegen PSV: ‘Eigen schuld, dikke bult’

PSV verloor dinsdagavond in eigen huis op pijnlijke wijze van RKC Waalwijk, in de tweede ronde van de KNVB Beker. Mark van Bommel wijzigde zijn team op liefst elf plekken ten opzichte van het competitieduel met FC Groningen (1-2) en stuurde een B-team het veld in. RKC dwong een verlenging af en sloeg vervolgens toe: 2-3. “Eigen schuld, dikke bult”, benadrukte Etienne Vaessen in gesprek met Omroep Brabant.

“Dit is gewoon een droom. De trainer zei al heel de week dat we vertrouwen moesten hebben. En dan komen ze respectloos met een B-team op de proppen”, gaf de doelman van RKC te kennen. PSV heeft de nederlaag aan zichzelf te wijten, mede door de opstelling, zo stelde Vaessen. “Toen we de opstelling hoorde, zorgde dat voor een extra motivatie bij ons.”

RKC-trainer Fred Grim wilde aanvankelijk niet oordelen over de keuze van Van Bommel om met een B-team op te draven. “Ik heb wel gezegd dat ik het een gok vind. Maar goed, dat is een keuze. Wij hebben dat gelukkig afgestraft", gaf de oud-doelman aan. "We hebben dat vooraf bij de jongens ook benoemd: ‘Als er een kans ligt, dan is het vanavond wel’.”

“PSV heeft ons die kans gegeven en wij hebben die vol gepakt. We gaan de koker in, dat is het mooiste”, benadrukte de oefenmeester in gesprek met FOX Sports. RKC was in de eerste ronde ook te sterk voor een Eredivisionist. Streekgenoot NAC Breda werd met 2-0 verslagen.