Youth League 2018/19: PSV en Ajax kunnen cruciale zeges boeken

De hoogste jeugdteams van Ajax en PSV doen dit seizoen mee in de UEFA Youth League. De ploegen van respectievelijk John Heitinga en Ruud van Nistelrooij nemen het in de groepsfase op tegen dezelfde tegenstanders als waartegen de eerste elftallen spelen in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers nemen het derhalve op tegen AEK Athene, Bayern München en Benfica, terwijl PSV de degens kruist met Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur. Bekijk hier de uitslagen, standen en het programma van de groepsfase.

PSV Onder-19 begon de Youth League in september met een uitwedstrijd tegen titelverdediger Barcelona. De talenten uit Eindhoven mochten lang hopen op een gelijkspel, maar in de slotfase ging het mis. Eerder deze maand pakte de formatie van Van Nistelrooij voor eigen publiek de eerste punten van dit Europese seizoen. Door doelpunten van Joël Piroe en Yorbe Vertessen eindigde de wedstrijd tegen Internazionale in een 2-1 overwinning. Hierna werd er geremiseerd tegen Tottenham: 2-2. Waar PSV uit drie wedstrijden vier punten verzamelde, staat Ajax al op zeven punten. Het eerste duel werd met speels gemak gewonnen van AEK Athene (6-0). Op bezoek bij Bayern München werden de punten gedeeld (2-2) en hierna kreeg Benfica met 3-0 klop.

Uitslagen, standen en programma

GROEP A

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Atlético Madrid 3 2 0 1 2 6 AS Monaco 3 2 0 1 1 6 Club Brugge 3 1 1 1 0 4 Borussia Dortmund 3 0 1 2 -3 1

AS Monaco - Atlético Madrid 0-2

Camello, Mollejo

Club Brugge - Borussia Dortmund 1-1

Aydinel; Ngonge

Atlético Madrid - Club Brugge 1-2

Ngonge (2x); Camello

Borussia Dortmund - AS Monaco 0-2

Millot, Gouano

Club Brugge - AS Monaco 2-3

Mfomo; Fadinga; Gouano (2x); DeKetelaere

Borussia Dortmund - Atlético Madrid 3-4

Shell (e.d.); Pherail; Punal; Del Campo (2x); Kehr (2x)

6 november 13.30 uur AS Monaco - Club Brugge

6 november 16.00 uur Atlético Madrid - Borussia Dortmund

28 november 12.00 uur Atlético Madrid - AS Monaco

28 november 15.00 uur Borussia Dortmund - Club Brugge

11 december 14.00 uur AS Monaco - Borussia Dortmund

11 december 15.00 uur Club Brugge - Atlético Madrid

GROEP B

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Barcelona 3 2 1 0 2 7 PSV 3 1 1 1 0 4 Tottenham Hotspur 3 0 3 0 0 3 Internazionale 3 0 1 2 -2 1

Internazionale - Tottenham Hotspur 1-1

Colidio, Roles

Barcelona - PSV 2-1

De Vega Lima; De La Fuenta (e.d.); González

Tottenham Hotspur - Barcelona 1-1

Rojas; Richards

PSV - Internazionale 2-1

Coldio; Piroe, Vertessen

PSV - Tottenham Hotspur 2-2

Piroe, Ihattaren; Maghoma, Brown

Barcelona - Internazionale 2-1

De La Fuente, Mortimer; Colidio

6 november 13.00 uur Tottenham Hotspur - PSV

6 november 14.00 uur Internazionale - Barcelona

28 november 14.00 uur PSV - Barcelona

28 november 13.00 uur Tottenham Hotspur - Internazionale

11 december 14.00 uur Internazionale - PSV

11 december 16.00 uur Barcelona - Tottenham Hotspur

GROEP C

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Liverpool 3 2 1 0 4 7 Paris Saint-Germain 3 1 1 1 -2 4 Napoli 3 0 3 0 0 3 Rode Ster Belgrado 3 0 1 2 -2 1

Liverpool - Paris Saint-Germain 5-2

Williams, Camacho (2), Adekanye; Williams; Jones; Kalimuendo

Rode Ster Belgrado - Napoli 1-1

Senese; Joveljic

Napoli - Liverpool 1-1

Adekany; Gaetano

Paris Saint-Germain - Rode Ster Belgrado 2-1

Kapo; Joveljic; Fressange

Liverpool - Rode Ster Belgrado 2-1

Joveljic; Camacho, Williams

Paris Saint-Germain - Napoli 0-0

6 november 12.00 uur Napoli - Paris Saint-Germain

6 november 14.00 uur Rode Ster Belgrado - Liverpool

28 november 14.00 uur Napoli - Rode Ster Belgrado

28 november 15.00 uur Paris Saint-Germain - Liverpool

11 december 16.00 uur Liverpool - Napoli

11 december 18.00 uur Rode Ster Belgrado - Paris Saint-Germain

GROEP D

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Lokomotiv Moskou 3 2 1 0 2 7 FC Porto 3 1 1 1 2 4 Galatasaray 3 1 1 1 2 4 Schalke 04 3 0 1 2 -6 1

Schalke 04 - FC Porto 0-3

Silva, Baro, Quinones

Galatasaray - Lokomotiv Moskou 0-1

Suleimanov

FC Porto - Galatasaray 2-2

Mario; Gül; Silva; Babacan

Lokomotiv Moskou - Schalke 0-0

Lokomotiv Moskou - FC Porto 2-1

Kul; Silva; Mironov

Galatasaray - Schalke 04 3-0

Babacan (2x), Dogan

6 november 15.00 uur FC Porto - Lokomotiv Moskou

6 november 16.00 uur Schalke 04 - Galatasaray

28 november 13.00 uur Lokomotiv Moskou - Galatasaray

28 november 15.00 uur FC Porto - Schalke 04

11 december 12.00 uur Galatasaray - FC Porto

11 december 14.000 uur Schalke 04 - Lokomotiv Moskou

GROEP E

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Ajax 3 2 1 0 9 7 Benfica 3 2 0 1 2 6 Bayern München 3 1 1 1 1 4 AEK Athene 3 0 0 3 -12 0

Ajax - AEK Athene 6-0

Kühn, Nunnely, Jensen, Hansen, Dest, Ünüvar

Benfica - Bayern München 3-0

Jota (2x), Ramos

Bayern München - Ajax 2-2

Lang; Mai, Shabani; Botman

AEK Athene - Benfica 1-3

Santos (2x); Mpotos; Embalo

Ajax - Benfica 3-0

Gravenberch, Jensen, Kühn

AEK Athene - Bayern München 0-4

Zirkzee, Zylla, Shabani, Andersson

7 november 14.00 uur Bayern München - AEK Athene

7 november 16.00 uur Benfica - Ajax

27 november 14.00 uur AEK Athene - Ajax

27 november 16.00 uur Bayern München - Benfica

12 december 14.00 uur Ajax - Bayern München

12 december 16.00 uur Benfica - AEK Athene

GROEP F

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. TSG Hoffenheim 3 3 0 0 6 9 Olympique Lyon 3 2 0 1 3 6 Shakhtar Donetsk 3 0 1 2 -3 1 Manchester City 3 0 1 2 -6 1

Shakhtar Donetsk - TSG Hoffenheim 1-2

Alberico, Tubluk; Kulakov

Manchester City - Olympique Lyon 1-4

Devarrewaere, Pintor; Nmecha; Cherki, Augarreau

TSG Hoffenheim - Manchester City 5-2

Tubluk, Otto; Poveda, Matondo; Landwehr (2x), Elkmies

Olympique Lyon - Shakhtar Donetsk 2-0

Soumaré, Pintor

Shakhtar Donetsk - Manchester City 1-1

Kulakov; Harwood-Bellis

TSG Hoffenheim - Olympique Lyon 3-1

Caqueret; Alberico, Stojilkovic (2x)

7 november 14.00 uur Olympique Lyon - TSG Hoffenheim

7 november 16.00 uur Manchester City - Shakhtar Donetsk

27 november 15.00 uur Olympique Lyon - Manchester City

27 november 15.00 uur TSG Hoffenheim - Shakhtar Donetsk

12 december 11.00 uur Shakhtar Donetsk - Olympique Lyon

12 december 16.00 uur Manchester City - TSG Hoffenheim

GROEP G

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Real Madrid 3 3 0 0 6 9 Viktoria Plzen 3 1 1 1 0 4 AS Roma 3 1 0 2 -1 3 CSKA Moskou 3 0 1 2 -5 1

Real Madrid - AS Roma 3-1

Pedro, Rodrigo, Garcia; Cangiano

Viktoria Plzen - CSKA Moskou 1-1

Yanov; Kepl

CSKA Moskou - Real Madrid 1-4

Alberto (3x); Zhironkin; Rodrigo

AS Roma - Viktoria Plzen 3-4

Simonetti; Mika; Bouah, D'Orazio; Kepl (2x), Pihrt

AS Roma - CSKA Moskou 3-1

Riccardi, Bouah; Eleev; D'Orazio

Real Madrid - Viktoria Plzen 3-2

Baeza; Gabriel; Marvin; Kratky; Rodrigo

7 november 12.00 uur CSKA Moskou - AS Roma

7 november 13.00 uur Viktoria Plzen - Real Madrid

27 november 12.00 uur CSKA Moskou - Viktoria Plzen

27 november 14.30 uur AS Roma - Real Madrid

12 december 12.00 uur Viktoria Plzen - AS Roma

12 december 15.00 uur Real Madrid - CSKA Moskou

GROEP H

CLUB WED. WINST GELIJK VERLIES DOELS. PNT. Manchester United 3 3 0 0 8 9 Juventus 3 2 0 1 -1 6 Valencia 3 0 1 2 -5 1 Young Boys 3 0 1 2 -2 1

Young Boys - Manchester United 1-2

Kronig; Greenwood, Gomes

Valencia - Juventus 0-1

Petrelli

Juventus - Young Boys 2-1

Pereira, Moreno; Anzolin (e.d.)

Manchester United - Valencia 4-0

Bohui, Greenwood, Chong, Baars

Young Boys - Valencia 3-3

Vladi; Alba; Maier; Lee Kangin; Kronig; Contell

Manchester United - Juventus 4-1

Bohui, Greenwood; Caviglia; Garner, Levitt

7 november 12.00 uur Valencia - Young Boys

7 november 16.00 uur Juventus - Manchester United

27 november 15.00 uur Juventus - Valencia

27 november 14.00 uur Manchester United - Young Boys

12 december 16.00 uur Valencia - Manchester United

12 december 16.00 uur Young Boys - Juventus

De weg naar Nyon

De groepswinnaars uit de Youth League plaatsen zich direct voor de achtste finales. De nummers twee moeten nog een ronde overleven en nemen het in de play-offs op tegen de overlevers uit de Domestic Champions Path, een andere tak van de Youth league. In de Domestic Champions Path nemen kampioenen uit Europese competities het tegen elkaar op. Dit zijn clubs die zich niet hebben geplaatst voord de hoofdfase van de Youth League, maar dankzij de coëfficiëntenranglijst toch mogen deelnemen aan de Domestic Champions Path. Op deze manier kwam Ajax vorig seizoen terecht in de knok-outfase van de Youth League en dit seizoen zijn clubs als Anderlecht en Chelsea te vinden in deze fase van het toernooi. Op 17 december vindt de loting plaats voor de play-offs op 19 en 20 februari. In de knock-outfase van de Youth League wordt er telkens slechts een wedstrijd gespeeld. Er is dus geen sprake van een return.

Loting play-offs: 17 december

Play-offs: 19/20 februari

Loting voor knock-outfase: 22 februari

Achtste finales: 12/13 maart

Kwartfinales: 2/3 april

Halve finales: 26 april, Nyon

Finale: 29 apri, Nyon