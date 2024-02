Ronald Koeman getipt: ‘Of hij klaar is voor Oranje? Ik denk het wel’

Crysencio Summerville kan een goede optie zijn voor het Nederlands elftal, zo concludeert Leeds United-teamgenoot Joël Piroe in een uitgebreid interview met Voetbalzone. De 22-jarige Rotterdammer is op Elland Road bezig aan een uitstekend seizoen. In 29 officiële duels namens Leeds was Summerville dit seizoen al goed voor 13 doelpunten en 8 assists.

Gevraagd naar zijn beste teamgenoot bij Leeds, komt Piroe met de naam van Summerville op de proppen. “Ik geniet bij Leeds echt van Cry, hij kan een hele grote worden. Hij is natuurlijk heel jong, maar als hij zo door blijft gaan, kan het snel gaan met hem.”

Summerville speelde in het verleden voor diverse jeugdelftallen van Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Summerville zat nog geen enkele keer bij de voorselectie van het Nederlands elftal, maar speelde wel al acht jeugdinterlands namens Jong Oranje. Volgens Piroe kan dat snel veranderen. “Of hij klaar is voor Oranje? Dat denk ik wel. Hij is dit seizoen geweldig bezig, dus waarom niet?”

Visitekaartje

Bij Leeds speelde Summerville aan het begin van dit seizoen vaak als rechtsbuiten, maar inmiddels wordt hij vooral op de linkerflank geposteerd. In de FA Cup-return tegen Plymouth Argyle toonde Summerville afgelopen dinsdag zijn klasse.

Nadat de heenwedstrijd in Leeds al in 1-1 was geëindigd, stond op Home Park na negentig minuten dezelfde tussenstand op het scorebord. Manager Daniel Farke bracht Summerville in voor de verlenging en de rechtspoot had slechts zeven minuten nodig om zijn klasse te tonen met een heerlijk doelpunt. Vervolgens leverde hij ook nog een assist op Georginio Rutter, waarna een eigen doelpunt de eindstand bepaalde op 1-4.

Het is onduidelijk of Summerville momenteel in beeld is bij bondscoach Ronald Koeman, die op de flanken nog wel wat extra opties kan gebruiken. Wel was Summervilles naam afgelopen week, mede dankzij zijn fraaie doelpunt, behoorlijk zichtbaar in de (inter)nationale media. Tot slot sprak Feyenoord-trainer Arne Slot tijdens een persconferentie plotseling over de pijlsnelle vleugelspeler.

Slot benoemde Summerville als voorbeeld van een ‘verschilmaker’ die hij graag bij Feyenoord had gezien. “Ik zal nog even een naam noemen, dan kunnen jullie daar weer over schrijven. Ik had Summerville wel graag bij ons op de zijkanten zien lopen, maar hij is te duur. Zo kan ik ook een ander noemen, maar hem vind ik al heel lang een interessante speler.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties