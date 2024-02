Jeugdproduct Feyenoord en PSV droomt hardop: ‘Volgend jaar Premier League’

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Met deze keer aandacht voor Joël Piroe, de 24-jarige Wijchenaar die een uitstekend debuutseizoen doormaakt bij Leeds United.

Door Wessel Antes

De cijfers van Piroe in Engeland zijn indrukwekkend. De afgelopen jaren maakte de spits naam bij Swansea City, in het Liberty Stadium. Voor de club uit Wales was Piroe in 96 wedstrijden goed voor 46 doelpunten en 8 assists. Deze zomer maakte hij de overstap naar volksclub Leeds, waar hij uit de startblokken is geschoten. In zijn eerste 28 wedstrijden namens the Peacocks was Piroe 10 keer trefzeker.

Een verklaring voor zijn goals? Speeltijd en vertrouwen. Piroe voelt zich helemaal thuis in het Engelse voetbal. Als klap op de vuurpijl werd de goaltjesdief in december vader van een zoon. Piroe kijkt terug op een topjaar, maar wil op sportief vlak pas echt oogsten in 2024. Zijn doel? De Premier League in met Leeds.

Piroe hoeft niet lang na te denken als hij de vraag krijgt wat hij het meest mist aan Nederland. “Mijn moeders kookkunsten, ze kan heerlijk Surinaams koken. Daarnaast mis ik de goede wegen die we hebben in Nederland. Hier in Engeland is het soms echt dramatisch. Net als het weer overigens.”

Afgelopen zomer nam de linkspoot na twee jaar afscheid van Swansea. Piroe kijkt terug op een geweldige tijd in Wales. “Ik kreeg voor de eerste keer in mijn carrière veel speelminuten in een eerste elftal. Daardoor kon ik mezelf eindelijk écht laten zien. Mijn vertrouwen nam iedere week toe. Dat was ook terug te zien aan mijn spel en cijfers. Het was absoluut de stap die ik nodig had.”

“Ik vond al langere tijd dat ik klaar was voor meer speelminuten”, vertelt Piroe. “Dat zat er helaas niet in bij PSV. Toen Swansea zich meldde leek me dat een goede optie. Spelen in de Championship, dat zag ik wel zitten.” Zodoende verhuisde Piroe op jonge leeftijd in zijn eentje naar Wales. Een grote verandering in zijn leven.

Bij PSV had Piroe gehoopt op meer kansen in de hoofdmacht.

“Toen ik bij PSV speelde, woonde ik gewoon nog thuis bij mijn ouders”, aldus Piroe. “Plotseling zit je alleen in Wales. Om eerlijk te zijn wende dat snel. Ik ben geweldig ontvangen door Swansea. Daardoor was ik op het veld ook direct van waarde. Ik had echt niets te klagen.”

Piroe denkt dat hij als speler is gemaakt voor het Engelse voetbal. “In Engeland zie je echt een combinatie van fysiek en technisch voetbal. Spelers die tijdens hun jeugd in Nederland hebben gespeeld, zoals ik bij Feyenoord en PSV, hebben op technisch vlak vaak een voorsprong. Als het dan lukt om ook op fysiek vlak aan te haken, heb je een grote kans van slagen.”

Zo leerde Piroe in de Championship om te spelen als aanspeelpunt. “Ik ben veel sterker aan de bal geworden. Het lukt mij goed om de bal te beschermen tussen meerdere verdedigers. Daarnaast is mijn uithoudingsvermogen verbeterd dankzij de drukke speelschema’s.” Klagen over het gebrek aan rust doet de spits niet. “Ik vind het heerlijk om veel wedstrijden te spelen en naar die hoogtepunten toe te leven.”

In Swansea was Piroe razendpopulair. Dat merkte hij niet alleen in het stadion, maar ook in het dagelijks leven. “Het voetbal leeft hier meer dan in Nederland, dat heb ik echt gemerkt. In Wales deden mensen zelfs boodschappen met mijn shirt aan. In zowel Swansea als Leeds kun je de stad niet ingaan zonder dat je dertig à veertig supporters in kleding van de club tegenkomt. Als ik dan mijn naam op zo’n shirt zie, vind ik dat toch wel bijzonder.”

Ondanks zijn populariteit was Piroe toe aan iets nieuws. Door zijn vele goals lag de spits behoorlijk goed in de markt. De keuze viel uiteindelijk op Leeds, de club die zijn hoogtijdagen kende in de jaren zeventig en later onder aanvoer van Eric Cantona de Premier League won. “Een van mijn ambities is om in de Premier League te spelen. Daarom leek het mij beter om voor een club te kiezen die écht om promotie speelt. Leeds spreekt dat uit. De club wil na de degradatie vorig jaar direct terug.”

Piroe groeide bij Swansea uit tot een absolute publiekslieveling.

Piroe denkt goed na over zijn carrièrepad. “Bij Leeds kan ik echt mijn plekje veroveren, zodat ik er straks sta als het ons lukt te promoveren naar de Premier League. Afgelopen zomer had ik al opties in die competitie, maar dan kies je soms voor een club die moet strijden tegen degradatie of word je gehaald als negentiende man. Leeds geeft mij vertrouwen en ik moet zeggen dat het niveau van onze selectie de Premier League absoluut aantikt.”

In zijn eerste half jaar heeft Piroe al gemerkt dat Leeds een stap hogerop is. “Veel teamgenoten hebben al in de Premier League gespeeld. Bij die jongens zie je dat de details het verschil maken. Net iets technischer, net dat beetje meer inzicht. Daardoor geniet ik ervan om iedere dag op het veld te staan. Buiten dat het qua supporters natuurlijk geweldig is om voor Leeds te spelen.”

“Spelen op Elland Road is fantastisch”, gaat Piroe verder. “De fans gaan vanaf de eerste minuut los en zijn zeer fanatiek. Daar geniet ik sowieso van hier in Engeland. Supporters van verschillende clubs zijn onderling veel met elkaar bezig, zonder dat het uit de hand loopt. Je merkt op een mooie en sportieve manier vijandigheid. Dat is toch wel een verschil met hoe het in Nederland gaat soms.”

De supporters van Leeds zijn niet overal in Engeland geliefd, maar worden wel geprezen om hun fanatieke uitsupport. “Soms lijke uitwedstrijden op thuiswedstrijden, puur omdat onze fans het hele stadion overnemen. Als speler is het heerlijk om dat mee te maken. Of de beleving van onze supporters zorgt voor extra druk? Ik vind van niet, ze houden me vooral scherp.”

In Leeds is de voetbalgekte nog meer te merken dan in Swansea. Piroe kreeg van zijn huidige werkgever zelfs het advies om buiten het centrum te gaan wonen. “Ik woon samen met mijn vriendin en zoon aan de buitenkant van Leeds. Het wordt door de club echt afgeraden om midden in de stad te gaan wonen. Georginio Rutter is mijn buurman, dus het is wel gezellig hier.”

Hoewel hij niet in de stad woont, merkt Piroe nog steeds dat hij voor een bijzondere club speelt. “In mijn straat loopt een oude vrouw vaak langs met haar hond. Iedere keer als ze mij ziet is ze helemaal enthousiast. Dan begint ze direct over Leeds en onze wedstrijden te praten. Dat voetbal zoiets los kan maken bij mensen blijf ik toch wel bijzonder vinden.” Tijdens etentjes kan het voordelig zijn om voor Leeds te spelen. "Als ik met mijn familie ga eten in een restaurant, krijgen we vaak goede plekken of nog wat extra dingen. Mensen waarderen het hier enorm als je alles geeft voor Leeds."

Leeds betaalde afgelopen zomer liefst 14 miljoen euro voor de diensten van Piroe.

Piroe is niet de enige Nederlander in de selectie van Leeds. Bij the Peacocks speelt hij samen met Dani van den Heuvel (20), Pascal Struijk (24) en Crysencio Summerville (22). Het viertal vormt een kleine Nederlandse enclave op Elland Road. “Het is altijd makkelijk als er landgenoten bij je club spelen, zeker als het oude bekenden zijn. Je trekt dan toch sneller met elkaar op.”

“Ik moet zeggen dat ik ook een goede band heb met meerdere buitenlandse jongens” voegt Piroe toe. “Georginio Rutter natuurlijk, mijn buurman die ik net al noemde. Ook met Ethan Ampadu heb ik een hele goede band opgebouwd. Joe Rodon heeft net als ik een Swansea-verleden, dus dan heb je toch direct een raakvlak. Ook met Wilfried Gnonto en Daniel James kan ik goed opschieten, al moet ik nu eigenlijk de hele selectie opnoemen. We hebben gewoon een leuke groep.”

Piroe verwacht veel van Summerville. “Ik geniet bij Leeds echt van Cry, hij kan een hele grote worden. Hij is natuurlijk heel jong, maar als hij zo door blijft gaan kan het snel gaan met hem. Ook voor Oranje? Dat denk ik wel. Hij is dit seizoen geweldig bezig, dus waarom niet?” Summerville maakte tot dusver al twaalf doelpunten in de Championship. Piroe, Summerville en Struijk zijn als Nederlands drietal verantwoordelijk voor bijna de helft van de doelpuntenproductie bij Leeds (25 van de 52 doelpunten).

Zelf speelt Piroe dit seizoen op een ietwat vreemde positie. Waar hij in zijn jeugd voornamelijk speelde als centrumspits, danst hij nu om die positie heen. “Op papier sta ik op ‘10’, maar van de trainer krijgen we veel vrijheid om te wisselen voorin. Dat werkt erg goed en ook vanuit deze positie blijf ik mijn doelpunten maken. Ik sta nu op tien goals. Normaal gesproken wil ik, in de Championship, de twintig goals aantikken. Dit seizoen is dat niet anders, al is promoveren naar de Premier League mijn belangrijkste doelstelling.”

Piroe heeft er vertrouwen in dat Leeds gaat promoveren. “Ik geloof in onze missie. Of het nou directe promotie is of via de play-offs; ik denk dat wij sterk genoeg zijn om het te bereiken. Natuurlijk zijn Leicester City en Southampton ook goed bezig, en heeft Ipswich Town een goede start gehad, maar het is nog een lang seizoen. Onze selectie is sterk genoeg voor de Premier League, daar ben ik van overtuigd.”

Waar Leeds volgens Piroe zou eindigen in de Eredivisie? “Dat vind ik een lastige vraag. Ik denk dat we zeker wel in de top vijf zouden meedraaien. Dat is natuurlijk moeilijk in te schatten, maar het voetbal in de Championship is echt veranderd. Zelfs in de jaren dat ik hier speel. De meeste clubs willen voetballen, kick-and-rush is allang geen ding meer.”

Piroe (links) en Summerville (rechts) zijn bij Leeds onderdeel van een Nederlandse enclave in de Championship.

Momenteel droomt Piroe van de Premier League, maar als kind was LaLiga zijn favoriet competitie. “Ik ben opgegroeid in de tijd dat FC Barcelona en Real Madrid de grootste clubs van de wereld waren. Iedere El Clásico was geweldig om te zien. Het zou zeker mooi zijn om ooit in Spanje te spelen, al moet ik zeggen dat de Premier League de laatste jaren zo sterk is geworden dat niemand daar meer omheen kan. Momenteel is dat gewoon de grootste en beste competitie van de wereld. Dat wil ik nu eerst meemaken.”

Ooit hoopt Piroe zich nog te bewijzen in de Eredivisie, al durft hij niet te zeggen wanneer. “Nu wacht ik rustig af waar mijn pad mij brengt. Ik heb het naar mijn zin in Engeland, maar het zou zeker leuk zijn om later nog een keer in Nederland te laten zien wat ik in mijn mars heb. Bij welke club? Ik heb voor Feyenoord en PSV gespeeld, maar je weet nooit hoe alles gaat lopen. Zij moeten het op dat moment ook nog willen natuurlijk. Het complete plaatje moet kloppen.”

Wanneer is de carrière van Piroe geslaagd? “Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik doe er iedere dag alles aan om beter te worden, dat is het belangrijkste. Zolang ik dat blijf doen, zal ik later nooit spijt hebben van bepaalde keuzes in mijn carrière. Op korte termijn wil ik in ieder geval in de Premier League spelen met Leeds en ook op dat niveau wil ik laten zien dat ik mijn doelpunten kan maken.”

