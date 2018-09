Ziyech gaat in op nieuw contract bij Ajax: ‘Zo snel kan het dus gaan’

Hakim Ziyech leek lange tijd op weg naar de uitgang bij Ajax, maar ondanks veel geruchten over een transfer blijft de aanvallende middenvelder in de Johan Cruijff ArenA. De Ajacied wordt beloond met een sterk verbeterd contract. In gesprek met Voetbal International laat de Marokkaans international weten dat hij op voorhand niet had verwacht dat het op deze manier zou lopen.

Ziyech gaf vorig seizoen al bij de clubleiding van Ajax aan dat hij wilde vertrekken. Hij leek op weg naar AS Roma, maar die overstap vond geen doorgang. Nu de transfermarkt gesloten is kan met zekerheid gezegd worden dat hij in Amsterdam blijft voetballen. “Het is ook wel een verrassing, want ook ik had er lange tijd niet op gerekend dat ik dit seizoen voor Ajax zou uitkomen”, klinkt het.

“Dat ik hier nu nog speel, betekent dat de gewenste club niet voorbij is gekomen, of er met Ajax niet uit is gekomen”, legt Ziyech uit. “Het plaatje moet compleet zijn, dat heb ik ook altijd gezegd. Dat complete plaatje bleef uit, heel simpel.” Het werd geen transfer voor Ziyech, maar wel een nieuwe verbintenis. Het is onduidelijk wat de middenvelder precies gaat verdienen, maar volgens De Telegraaf krijgt hij ‘een fenomenaal contract’, waarmee hij in dezelfde schaal komt als Daley Blind en Dusan Tadic.

“Zo snel kan het dus gaan”, aldus Ziyech, die zijn contract bij Ajax niet zal verlengen. “Ajax gaf het onlangs aan bij mijn zaakwaarnemer Mustapha Nakhli. Ik heb me er verder niet mee bemoeid. Qua duur van het contract maakt het allemaal niet zo veel uit, tot 2021 is nog lang genoeg. Het is meer een bepaalde manier van waardering. Dat is natuurlijk mooi.”