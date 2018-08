Aston Villa haalt nieuwe aanvalspartner voor El Ghazi weg bij Chelsea

Aston Villa blijft bijzonder actief op de transfermarkt. De nieuwe werkgever van Anwar El Ghazi heeft zich vrijdag ook versterkt met Tammy Abraham, zo maken the Villans vrijdagavond wereldkundig via de officiële clubkanalen. De twintigjarige aanvaller komt op huurbasis over van Chelsea. Op Stamford Bridge had Abraham geen uitzicht op veel speeltijd.

De transferwindow sloot in Engeland al op 9 augustus, maar tot vrijdag konden clubs uit de lagere divisies dan de Premier League nog spelers huren. Aston Villa, dat dit seizoen uitkomt in de Championship, heeft een geheel nieuwe voorhoede van huurlingen: behalve rechtsbuiten El Ghazi en spits Abraham is ook linksbuiten Yannick Bolasie op huurbasis naar Villa Park gegaan. Het totaal aantal nieuwkomers staat op zeven, van wie er vijf worden gehuurd.

Eerder deze week schreven Engelse media dat Abraham wilde vechten voor zijn kans bij Chelsea. Trainer Maurizio Sarri hoopte de jongeling tot januari te behouden, maar Abraham zou op het laatste moment toch zijn zinnen op een transfer hebben gezet. Hij kampt met de concurrentie van Álvaro Morata en Olivier Giroud. Bovendien zou Sarri van plan zijn om Eden Hazard om te turnen tot valse nummer negen, zoals hij bij Napoli deed met Dries Mertens.

Voor Abraham was er dus weinig perspectief. In het verleden bewees de tweevoudig international van Engeland dat hij in de Championship tot zijn recht komt: in het seizoen 2016/17 kwam hij als huurling tot 41 duels en 23 doelpunten voor Bristol City. Vorig seizoen werd hij gestald bij Swansea City, waarvoor Abraham tot 31 Premier League-optredens en 5 treffers kwam. "Ik verheug me op dit nieuwe hoofdstuk", zegt hij op de website van Aston Villa. "Dit is een grote club die thuishoort in de Premier League. Ik ben hierheen gekomen om ze daarbij te helpen."