Ajax-fans ziekenhuis in geslagen: ‘Organisatie is slecht gegaan vanuit de club'

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Dynamo Kiev en Ajax was het onrustig in de Oekraïense hoofdstad. Amsterdamse supporters werden in Kiev aangevallen door groepen Dynamo-fans, waarop Ajax zijn supporters opriep om bij het Palats Ukraina te verzamelen. Supporters kwamen daar echter in een val terecht, zo vertelt Kevin van Dalen aan het Brabants Dagblad.

“Daar stonden drie agenten bij één politieauto, terwijl om verschillende hoeken Dynamo-fans stonden te wachten. We zaten echt in de val”, aldus de 33-jarige Van Dalen. Hij trok vervolgens een sprint naar de overkant van de straat, maar werd alsnog gepakt door een groep Oekraïners. “Toen ben ik neergeschopt en heb ik een paar flinke trappen tegen mijn hoofd gekregen.”

Van Dalen liep bij de aanval een gebroken neus, twee fracturen (in elke oogkas een), een hersenschudding en een pijnlijk gebit op. Hij ligt nog in een ‘dramatisch ziekenhuis’ in Kiev. “De stopcontacten steken uit de muur en het is vies”, zegt hij. Ajax heeft alleen indirect contact opgenomen. Van Dalen ontving wel het wedstrijdshirt van Matthijs de Ligt.

“De selectie heeft zich aan een reisschema te houden. Dat begrijp ik. Maar de organisatie rondom deze wedstrijd is echt slecht gegaan vanuit de club”, aldus Van Dalen, die eerder Ajax achterna reisde naar Warschau. In 2015 werd Amsterdamse fans afgeraden om mee te reizen naar de uitwedstrijd tegen Legia. “Toen waren er pendelbussen geregeld en ik weet niet hoeveel politiebegeleiding. Nu was er niets.”