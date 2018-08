Blind organiseert lotingdiner: ‘Doe mij maar Manchester United’

Ajax plaatste zich dinsdagavond ten koste van Dynamo Kiev voor de groepsfase van de Champions League. Donderdagavond vindt de loting plaats en Daley Blind vindt dat een goede reden om met de gehele selectie te volgen wie de drie tegenstanders worden in de hoofdfase van het miljardenbal. De verdediger van de Amsterdammers heeft een lotingdiner georganiseerd. “Ik vind dat we samen moeten kijken tegen wie we in de Champions League spelen.”

Na een 3-1 thuiszege op Dynamo Kiev was een doelpuntloos gelijkspel dinsdagavond voldoende voor kwalificatie. “Het is nog nooit gebeurd dat een Nederlandse club drie voorronden in de Champions League overleefde. Dus de plaatsing is fan-tas-tisch! Ik denk dat de hele ploeg een enorm compliment verdient”, aldus Blind tegenover De Telegraaf.

Ajax liet in Kiev veel kansen onbenut. Dusan Tadic miste een strafschop en Klaas-Jan Huntelaar had zijn vizier niet op scherp staan. “Ze hebben gestreden en ballen vastgehouden, waardoor we ons combinatiespel konden spelen en konden doorvoetballen. En tekenend voor Dusan is dat hij in de rust door die gemiste strafschop niet met zichzelf bezig was, maar zich om het team bekommerde”, neemt Blind het voor de twee aanvallers op.

Ajax wist ondanks 26 doelpogingen niet te scoren tegen Dynamo Kiev. Volgens Blind doet dat niets af aan het succes van de Amsterdammers. “Zeker niet. Het ging erom dat we doorgingen. Misschien ben ik de Nederlandse mentaliteit daar een beetje kwijtgeraakt”, aldus de Oranje-international, die de afgelopen vier seizoenen voor Manchester United speelde. “Het resultaat was daar heilig. En ik denk dat we alle drie de confrontaties nu dik verdiend hebben gewonnen. Je merkte dat de Champions League hét podium is waarop iedereen wil spelen.”

Blind deelde tot slot een compliment uit aan de clubleiding van Ajax. “De Ajax-leiding heeft een fantastische selectie neergezet, een mix van jong en ervaring, met heel veel kwaliteit. Onze grootste vijand zijn we zelf. Elke wedstrijd moeten we de motivatie uit onszelf halen en als een finale moeten benaderen. Te beginnen met Vitesse-uit (zondag, red.)", besluit Blind, die hoopt op een loting tegen zijn oude werkgever: 'Doe mij maar Manchester United!'