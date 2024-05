Ronaldo ontmoet Neymar én zorgt met uitspraak voor chagrijn bij Arsenal-fans

Cristiano Ronaldo is zaterdagavond de nodige bekenden tegen het lijf gelopen, zo ook Neymar. De twee stervoetballers waren in de Saudische hoofdstad Riyad aandachtig toeschouwer bij het wereldtitelgevecht tussen de zwaargewichtboksers Tyson Fury en Oleksandr Usyk.

Cristiano Ronaldo zat vlak bij de ring met naast zich Anthony Joshua, ex-wereldkampioen zwaargewicht bij alle boksbonden.

De Portugese aanvaller werd ook gespot terwijl hij begroet werd door Neymar, die bij Al-Hilal speelt, maar nog steeds geblesseerd is.

Ronaldo kwam een dag voor het boksevent nog in actie namens zijn club Al-Nassr en was binnen de minuut al goed voor een assist tegen Al-Hilal (1-1).

Ronaldo ?? Neymar Was that a Tyson Fury pick there at the end by Neymar? ?? Buy #FuryUsyk LIVE on TNT Sports Box Office ?? https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/iYZrPGk3K9 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) May 18, 2024

In de clip van de ontmoeting tussen Ronaldo en Neymar is te zien dat de Braziliaan voorspelde dat Fury er met de wereldtitel vandoor zou gaan, echter liep the Gypsy King in het gevecht met Usyk tegen zijn eerste profnederlaag ooit aan.

Voor het eerst in 24 jaar is er daarmee met Usyk weer een zwaargewichtbokser die alle beschikbare wereldtitels in bezit heeft en zichzelf de onbetwiste wereldkampioen mag noemen.

Ronaldo zorgde op het boksevent ook nog voor chagrijn bij de supporters van Arsenal. Toen hem werd gezegd dat men bij de Londenaren nog steeds op zijn komst wacht, lachte de spits dit weg en ging hij in op de zinderende titelstrijd in Engeland: “Arsenal gaat de Premier League dit jaar niet winnen, mijn god.” Enkele fans vanreageerden op X enigszins gepikeerd op de uitspraak van Ronaldo.

Arsenal staat met nog één speelronde te gaan twee punten achter koploper Manchester City en moet dus hopen dat de ploeg van manager Pep Guardiola zondag nog punten verspeelt tegen West Ham United. Zelf komt Arsenal om 17.00 uur in actie tegen Everton.

???? “Arsenal are not gonna win the league”, says Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/65rbZ8FME8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2024

THIS IS WHAT A KNOCKDOWN FROM USYK LOOKS LIKE. Olexander Usyk knocked fury down in the ninth round. He staggered, but held on. pic.twitter.com/DX1EFg8vXC — Mykhailo Rohoza (@MykhailoRohoza) May 18, 2024

