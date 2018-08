Ajax vierde uitgebreid feest in kleedkamer: ‘Iedereen ging los. De gekste?’

Donny van de Beek kijkt uit naar de rentree van Ajax in de groepsfase van de Champions League. Het team van trainer Erik ten Hag schakelde dinsdagavond Dynamo Kiev in de play-offs van het miljardenbal uit, nadat eerder ook Sturm Graz en Standard Luik niet tegen de Amsterdammers waren opgewassen, “Geweldig, iedereen ging los. Dit is hartstikke mooi. Voor iedereen is dit heel goed: de fans, de club en de spelers.”

Ajax had legio kansen in Kiev om het duel al voortijdig in het slot te gooien. “We hadden het veel minder spannend kunnen maken”, erkende Van de Beek in gesprek met AT5. “Ik weet het niet, hij wilde er gewoon niet in. Misschien komt het omdat we veel energie in de wedstrijd gooiden en dat je daardoor net die scherpte voor de goal mist. We hebben wel goed gespeeld, maar we hadden meer goals moeten maken.”

Het was een groot feest in de kleedkamer. “Iedereen ging los. De gekste? Iedereen was gek vandaag. We hebben er keihard voor geknokt met zijn allen en dan kun je ver komen", benadrukte de middenvelder. "Nee, ik ben niet echt zenuwachtig geweest. We hebben niet veel kansen weggegeven. Je was wel bang dat als zij er één maakten het nog spannend kon worden.”

Ajax mag zich nu meten met de elite van Europa. Van de Beek hoopt op een gunstige loting. “Die Europese avonden worden geweldig. Ik hoop op een gunstige loting zodat we nog kans hebben om door te gaan", besluit de middenvelder. "Maar het Santiago Bernabéu zou inderdaad mooi zijn. En nu? We gaan met zijn allen wel een drankje doen.”