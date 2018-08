Blije Van der Sar: ‘We willen naar Turijn, Madrid of Londen’

Ajax strandde een jaar geleden in de voorronde van de Europa League. Rosenborg BK was een maatje te groot voor het team van toenmalig trainer Marcel Keizer en voor Edwin van der Sar stond er in Trondheim niets anders op dan de aanwezige pers te woord te staan, hoe groot de teleurstelling ook was. Een groot verschil met dinsdagavond; de avond waarop de Amsterdamse club zich ten koste van Dynamo Kiev voor de groepsfase van de Champions League plaatste.

“Je hebt pieken en dalen. Dat maak je in je carrière als speler mee, maar ook als directeur”, erkent de algemeen directeur van Ajax in gesprek met De Telegraaf. “Daar leer je van. Het seizoen 2017/18 was dramatisch. Dat zijn we niet vergeten en dat nemen we ook met ons mee, maar we zijn heel blij met deze kwalificatie voor de Champions League.”

“We gaan vooruit met de club. Het vliegwiel is aangezet door deze kwalificatie voor de Champions League.” Door Dynamo Kiev te verslaan in de play-offs heeft Ajax ruim veertig miljoen euro aan gegarandeerde inkomsten binnengehaald. Het zal voor de jonge spelers vooral een zeer leerzame ervaring worden. “Twee jaar geleden hebben we allemaal de Europa League meegemaakt”, vertelt Van der Sar. “Nu ga je een stapje hoger en speel je tegen de grote boys. Dat wilden we graag.”

“We willen naar Turijn, Madrid of Londen in plaats van naar Malmö of Molde. Ik vind dat we hier horen. Dit moest voor de club, de stad Amsterdam en de fans, die ons in de laatste drie thuiswedstrijden enorm meeleefden. De wisselwerking was er, iedereen was er klaar voor”, besloot Van der Sar.

Naast ruim veertig miljoen euro kan Ajax nog veel meer verdienen. Elke overwinning levert 2,7 miljoen euro op, een gelijkspel 900.000 euro en als Ajax overwintert in de Champions League krijgt de club een extra bedrag van 9,5 miljoen euro.