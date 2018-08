‘Ik blijf dit jaar gewoon bij Ajax, ik denk dat het een leuk jaar wordt’

Het hoge woord is eruit: Ajax gaat met Frenkie de Jong de Champions League in. De middenvelder heeft dinsdagavond na afloop van het Champions League-duel met Dynamo Kiev (0-0) bevestigd dat hij de rest van het seizoen in Amsterdam blijft.

De Jong liet weten best voor Barcelona te willen spelen, maar daarbij plaatste hij een kanttekening. “Misschien ooit op een dag, maar dit seizoen nog niet. Ik blijf dit jaar gewoon bij Ajax. Ik denk dat het een leuk jaar wordt”, vertelde de middenvelder in gesprek met de NOS. "Met Barcelona (spelen in de Champions League, red.) kan sowieso niet, want ik heb gespeeld in de play-offs. Dan ben ik niet speelgerechtigd."

De Jong had voor Ajax weliswaar de status ’niet te koop’, maar dat was aan dovemansoren gericht. De clubleiding van Barcelona probeerde de voorbije maanden met Marc Overmars en De Jongs zaakwaarnemer Ali Dursun om de tafel te komen en was eventueel bereid De Jong nog een jaar in de Johan Cruijff ArenA te stallen.

Ook een verkoop en terug-huurconstructie was voor Overmars en zijn mede-directieleden echter geen optie. Ook De Jong zelf was niet bijzonder happig op een zomerse transfer. Door zijn blessure heeft hij de fans nog niet laten zien wat hij wil en de middenvelder zou als landskampioen willen vertrekken.

De Jong hoopt dat de loting voor de groepsfase van de Champions League van donderdag voor Ajax een poule met perspectief oplevert. Wel heeft hij één favoriete tegenstander. "Ik zou wel met Ajax tegen Barcelona willen spelen. We hebben een goed team en we hebben terecht de groepsfase gehaald. Nu kijken we wat we in de Champions League kunnen doen. Het wordt de eerste keer, je moet je met die ploegen meten, maar ik hoop dat we in een poule komen met perspectief om door te gaan."