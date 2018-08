Blije Huntelaar: ‘Ik kies voor Lokomotiv Moskou en Borussia Dortmund’

Ajax was dinsdagavond superieur aan Dynamo Kiev, maar wist in tegenstelling tot het duel in Amsterdam, dat in een 3-1 zege eindigde, niet te scoren. De 0-0 in Oekraïne volstond wel ruimschoots voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League. “Dit is fantastisch. Dit is goed voor iedereen. Waar ik het eerst aan denk? De hymne. Ik heb hem wel al een paar keer gehoord”, vertelde Huntelaar in gesprek met de NOS.

“Ik denk wel dat een aantal jongens er kippenvel van krijgt. Het is mooi om te horen.” Alleen Lasse Schöne, Daley Blind en Huntelaar zelf hebben ervaring in de Champions League. “De laatste keer was vier jaar geleden. Dat heb je gewoon. Het is een jonge groep. Er zijn weinig jongens die in de Champions League hebben gespeeld", zag de routinier zelf ook in.

“Ze krijgen nu de kans om het op een fantastisch niveau te laten zien. Het zullen moeilijke wedstrijden zijn, maar ik denk wel dat we kunnen verrassen.” Huntelaar kreeg de vraag op welke loting hij hoopt. "Als ik dan mag kiezen, kies ik voor Lokomotiv Moskou uit pot 1 en uit pot 2 kies ik voor Borussia Dortmund, Lekker dichtbij voor de fans. In pot 3 zitten wij dan. Uit pot 4… Ik zou het niet weten, die mag jij kiezen.”

Daley Blind deelde op Instagram dinsdagavond een foto van de euforie die zich meester had gemaakt van de kleedkamer van Ajax. “Champions League! Wat een optreden! We hebben drie rondes overleefd! Ik ben trots op het team! Bedankt voor de fans die zijn afgereisd!”, liet de verdediger in het Engels weten.

De loting voor de groepsfase van het miljoenenbal wordt donderdag om 18.00 uur verricht. Naast Ajax kan ook PSV zich nog plaatsen. De Eindhovenaren spelen woensdag de return in eigen stadion tegen BATE Borisov. Het uitduel eindigde in een 2-3-zege.