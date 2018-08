Fenerbahçe publiceert statement over ‘hoogst dubieuze’ Johan Derksen

Fenerbahçe heeft hoogte gekregen van uitspraken die Johan Derksen maandagavond deed in Veronica Inside. De analist stelde op basis van een 'doorgaans betrouwbare bron' dat Phillip Cocu 'doodongelukkig' is in Istanbul. De trainer en diens technische staf zouden ernstig rekening houden met een ontslag op korte termijn en dat zouden ze niet eens zo erg vinden, gaf Derksen aan. Volgens Fenerbahçe klopt er niets van.

Via de eigen website publiceert de Turkse topclub een uitgebreid statement, waarin het ingaat op verschillende berichten over de club in de media. Een deel van het statement gaat over de uitzending van Veronica Inside, al wordt het programma noch Derksen bij naam genoemd. "Via een hoogst dubieuze bron werd in zijn eigen land gesuggereerd dat Cocu ongelukkig is en op het punt staat om zijn ontslag in te dienen", schrijft Fenerbahçe onder meer.

"We beseffen dat we altijd te maken zullen hebben met zulke mensen en zulke handelswijzen. We willen benadrukken wat we altijd benadrukken: je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met zulke storende berichtgeving. Het is bedoeld om de eenheid binnen ons team en onze supporters te verstoren", aldus de club. Hoewel het niet met zoveel woorden wordt gezegd, suggereert Fenerbahçe dat de positie van Cocu niet onder druk staat. "We weten dat we ons bevinden in een overgangsperiode en dat we geduldig moeten zijn."

"We willen onze fans op het hart drukken om geen informatie voor waar aan te nemen die niet van de officiële clubkanalen komt", concludeert men. Cocu is teleurstellend begonnen aan zijn dienstverband bij Fenerbahçe. Hij begon met een zege in de competitie, maar verloor de laatste twee duels in de Süper Lig. Bovendien werd Fenerbahçe door Benfica uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League.

De van PSV overgekomen Cocu nam Erwin Koeman en Chris van der Weerden mee naar Turkije. Hoewel hij dus zelf zijn technische staf mocht samenstellen, kwam er volgens Derksen weinig terecht van andere beloften. "Die club heeft hem gouden bergen beloofd, maar hij kwam daar en toen is van alle beloftes niks uitgekomen", zei de analist. "Ze hebben voor 25 miljoen aan spelers verkocht en voor 11 miljoen teruggehaald."