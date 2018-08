Tadic imponeert: ‘Dan deed hij de raarste dingen, de rest keek er alleen naar’

Ajax tastte deze zomer meerdere keren diep in de buidel om versterkingen naar Amsterdam te halen. Onder anderen Dusan Tadic werd voor miljoenen naar de Johan Cruijff ArenA gehaald. De buitenspeler was in Nederland eerder werkzaam bij FC Groningen en Kees Kwakman was toen al onder de indruk van de kwaliteiten van de Servisch international.

“Dusan was al verreweg de beste bij ons en toch verslapte hij geen moment. Iedere dag weer deed hij zijn eigen oefeningen. Dan deed hij de raarste dingen, zoals stabiliteitsoefeningen die wij nog nooit hadden gezien”, memoreert de oud-verdediger in gesprek met de NOS. Kwakman stelt dat Groningen bepaalde faciliteiten niet had, waardoor Tadic urenlang ‘in een klein hokje op zijn matje’ lag.

“De rest keek er alleen naar. Pas later beseften we dat we van hem konden leren en ernaast hadden moeten gaan liggen." Toen de eerste geruchten over een transfer naar Ajax opdoemden, stuurde Kwakman een bericht naar zijn voormalig collega om te zeggen dat de vleugelspeler bij Ajax moest tekenen. “Dat vond hij leuk, al denk ik niet dat ik hem daarmee over de streep heb getrokken hoor, haha."

Kwakman ziet wel dat zijn voormalig teamgenoot soms te veel balverlies lijdt. “In de heenwedstrijd tegen Dynamo Kiev was hij bijvoorbeeld best wel slordig. Maar ja, bij zijn aanname voor de assist op de eerste goal bewees Tadic weer dat het een genot is om hem in je team te hebben. Die bal lag meteen goed, maar reken maar dat die bij alle andere Eredivisie-spelers van de voeten was gesprongen."