‘Ten Hag gaat schuiven door terugkeer van Neres en absentie Tagliafico’

Ajax wil in de uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev de laatste horde op weg naar de groepsfase van de Champions League nemen. Het elftal van trainer Erik ten Hag verdedigt vanaf 21.00 uur een voorsprong van 3-1 in de hoofdstad van Oekraïne. David Neres keert volgens het Algemeen Dagblad zeer waarschijnlijk terug in de basis.

Neres miste wegens blessureleed de eerste ontmoeting met Dynamo Kiev én het competitieduel met FC Emmen. De Braziliaan lijkt hersteld van een hamstringblessure, maar moet nog even afwachten hoe hij reageert op zijn inspanningen tijdens de training van maandagavond.

Wanneer Neres inderdaad aan de aftrap verschijnt, dan vormt hij een aanval met Klaas-Jan Huntelaar en Hakim Ziyech. Omdat Nicolás Tagliafico geschorst is, schuift Daley Blind volgens het dagblad door naar de linksbackpositie. Frenkie de Jong zakt terug naar de defensie en op het middenveld komt een plek vrij voor Dusan Tadic. De clubtopscorer van dit seizoen speelt daar met Donny van de Beek en Lasse Schöne.

“Hem opstellen moet wel verantwoord zijn, want het kan niet zo zijn dat we hem zes weken kwijt zijn omdat we een onverantwoord risico nemen”, vertelde Erik ten Hag daags voor het duel in Kiev. “Afgewogen kunnen we een risicootje nemen. En dan kan het nog gebeuren. Maar hij gaat niet met last de wedstrijd in. Of hij plan B is? Misschien kan ik beter met hem starten, want dan heb ik nog drie wissels.”

Ajax ontbreekt al vier jaar in de groepsfase van de Champions League. Het is alweer acht jaar geleden dat de club het lucratieve toernooi via de voorronden wist te bereiken. Ook toen was Dynamo Kiev de tegenstander in de play-offs.